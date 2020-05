Mario Segade, autor de múltiples producciones audiovisuales argentinas, se metió en el debate sobre la crisis del sector de la industria audiovisual y apuntó contra quienes “cargan las tintas contra Polka“, luego de conocerse las internas y la posibilidad de cierre de la productora comandada por Adrián Suar.

En entrevista con el ciclo radial Por si las moscas Mario Segade se refirió a Polka y la reconoció como “la única que siempre se dedicó a lo mismo”: “Hoy echarle la culpa a Polka con todos los errores que puede tener es mordernos la cola”. “Estuve 10 años sin hablarme con Adrián Suar, no lo defiendo realmente. No me interesa defender a nadie. Pero todos en algún momento pasamos por Polka y apostar a que Polka se caiga es una guachada supina”, declaró el autor de Resistiré, El Puntero, Farsantes, entre otros títulos.

“Esperemos que la situación de los compañeros que están sin cobrar se normalice, pero los productores que se llenan la boca diciendo que hacen cosas y con un programa en la TV Pública se llenaron los bolsillos… Esos son los kioscos peligrosos, son aves de paso. Polka hace años que se dedica a lo mismo”, insistió en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli

“Hay un gran opinódromo, no sé cómo es la situación con Clarín, pero sí sé que al no haber ficción los canales no recaudan, y si no hay recaudación los canales de pago se cortan. Ahora, la responsabilidad de cada uno, es la responsabilidad de cada uno”, señaló, y remarcó que “desde Polka siempre se preocuparon por generar más ficción, generar rating y ganar el horario”.

En la misma línea resaltó que “Yo lo conozco mucho a (Adrián) Suar, seguramente no la está pasando bien. Como tampoco la pasan bien los laburantes de Polka, pero para mí este problema es un problema de la industria”. Consideró así que el contexto de la pandemia de COVID-19 “Sin duda puso en voz de la gente una situación compleja del sector que viene desde hace años”, y opinó que lo que hace falta son “Políticas públicas serias”.

Sugirió entonces al interpelar a otros productores nacionales “Que larguen todos los contenidos a Canal 7, también así se colabora. Va a cobrar SAGAI, vamos a cobrar nosotros por ARGENTORES. Pero creo que tampoco nadie mueve mucho, lo que tienen para mover cada uno. Seguramente eltrece, Canal 9, América, Telefe, tendrán un motivo para no atender lo que la industria está reclamando. Pero no solamente la industria reclama, sino el público está reclamando esos programas (de ficción). Puede pasar que una novela espantosa como Jesús de la pendorcha mida. Pero nosotros tenemos unitarios y tiras de excelentísima calidad en todos los rubros que les pueden medir 20 puntos. Esto es parte de este asunto”, enfatizó.

De esta forma resaltó la importancia del rol del sector en la discusión pública y reflexionó que “No somos un pasatiempo, tiene que ser tomado seriamente por los trabajadores, y por el público. Esto no es solo una distracción para un momento en que estamos en casa. Nosotros somos una industria, genera trabajo y es un derecho también el arte, la producción audiovisual, el teatro”.

Por último se refirió al rol del sector público para fomentar la productividad de la industria y remarcó que “Nos falta política pública, es un buen momento para estar sobre esa cuestión. Creo que tendremos que recuperar en algun momento la industria, pero para eso falta una política audiovisual seria, estatal y pública. Hubo cierta iniciativa de una productora mitad pública y privada. El Estado tiene que echar mano, porque tiene la plata, los recursos, el trabajo”.

“El plan de fomento no es ‘dame plata’, es que pueda poner la industria en movimiento y que la gente pueda trabajar. Todo Estado tiene un plan audiovisual. Acá lo tenemos y muy vinculado a la puja de intereses en el poder mediático, pero la ficción tiene que ser parte. Con las plataformas públicas, con el INCAA”, concluyó.

L.M

Galería de imágenes