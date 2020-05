Como geminiana de ley, Jimena Barón necesita expresar lo que le pasa o explota. Y así lo hizo este sábado, cuando simuló llamar al presidente de la Nación Alberto Fernández para consultarle por la duración del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus, porque la ausencia de sexo en su vida la está afectando profundamente.

En las últimas horas, Jmena reiteró el pedido sexual que viene haciendo desde que la cuarentena obligatoria se puso picante con el pasar de los días y días. Pero esta vez, la cantante fue por más y decidió “llamar” al presidente para decirle que no da más y que su cuerpo necesita ser amado pasionalmente.

Utilizando un divertido filtro de Instagram que altera el rostro del usuario, Jimena arrancó su show: “Hola, ¿Alberto? Lo sé, es un segundito nada más. Te quería consultar… ahora viene mi cumple, el 24 de mayo. Yo se que no nos van a largar y es lógico, te banco… por supuesto, nos están cuidando”, inició su “llamada” a Alberto Fernández.

Luego se explayó sobre el problema que la tiene tan afligida: “Tengo que parar de hacer gimnasia, Alberto, porque empecé con Fausto y ahora también hago con una española, hago todo el día gimnasia. Estoy brotada. Estoy brotada hasta las tetas, y en mi vida me broté las tetas. Es salud. Necesitamos, varios, un plan para poder coger los que estamos solos, los que estamos solteros… ¡Necesitamos coger!”, rogó la intérprete de “Puta”, “Se acabó” y “Quién empezó”.

“Hay gente que por esto está tomando malas decisiones, que está mensajeando a sus ex, que se está haciendo budista, que quiere adoptar un perro. ¡No! ¡Quiere coger! Perdoname…”, declaró desesperada.

La respuesta imaginaria del Jefe de Estado no habría sido la esperada, por lo que ella terminó diciendo: “No… no per… no, si inclus… está perfecto. No es prioridad. Seguiremos esperando, se entiende perfecto, Alberto. Gracias”, concluyó el divertido “diálogo”.

No es la primera vez que La Cobra exterioriza su necesidad de mantener relaciones carnales. Semanas atrás, sin tapujos, expresó “Estoy re caliente”, y propuso organizarse para coger. Así, pim, pum, pam. “Está buenísimo que nos hagamos los espirituales y los cultos en la cuarentena, pero va a terminar esto en algún momento y estaría bueno ir organizando coger (…) Estoy re caliente”, dijo en marzo.

A principios de mayo, la actriz y cantautora publicó una foto de su cuerpo semidesnudo frente a un espejo que deslumbró a sus seguidores, y se la dedicó a alguien, aunque evitó dar el nombre de aquella persona especial. “Ver Te Quiero (sic)”, escribió en ese momento, generando la incertidumbre en la red.

En los últimos días fue relacionada a Juan Martín del Potro, su ex, luego de que se confirmara la separación del tenista y Sofía “Jujuy” Jiménez. Tras escuchar a Rodrigo Lussich decir que Del Potro habría apostado por un nuevo acercamiento a Jimena, La Cobra decidió llamar a Jujuy para explicarle que no era verdad y que solidarizaba con ella. Por su parte, la panelista y modelo agradeció el accionar de Barón y aseguró que ella también la bancaba.

“En un mundo donde el machismo sigue tan arraigado, se empieza, por suerte, a replantear y a haber un montón de cuestiones. Esta cosa de mujer a mujer creo que hay que celebrarla, aplaudirla, compartirla y que, de verdad, se contagie“, señaló Jujuy sobre el llamado de Jimena.

Barón y Del Potro terminaron su relación en 2018, tras casi un año de relación. Luego, La Cobra se vinculó románticamente con Mauro Caiazza, su partenaire en Bailando por un Sueño, pero se separaron en agosto de 2019. Desde entonces, Jimena se ha mostrado sola… y juguetona.

