El coronavirus cambió todo para la farándula argentina y afecta hasta a sus más grandes figuras, como Susana Giménez, quien dejó entrever que este 2020 no volverá a la pantalla de Telefe aunque sus planes sean regresar en el mes de julio, y le marcó la cancha a los directivos del canal explicitando, una vez más, sus preferencias.

La conductora dialogó con Diego Moranzoni para Crónica TV sobre el fallecimiento de Sergio Denis, con quien supo vivir un breve romance, pero lentamente la charla se derivó a la actualidad, su experiencia diaria con la cuarentena obligatoria y las pocas posibilidades que hay de que su show semanal vuelva a estar al aire.

“En un momento empecé a no poder dormir bien, hace sesenta días que estamos encerrados, pero bueno, nunca me aburro y siempre tengo cosas que hacer. También hago cosas de la casa, arreglo el placard, las cómodas, tiro la ropa que no voy a usar más”, enumeró la diva de los teléfonos.

Al ser indagada sobre si haría una serie de transmisiones especiales desde sus redes sociales, como por ejemplo Instagram, Giménez lo rechazó rotundamente y afirmó que solo volvería a la pantalla si esta es de televisión.

“Programa hago el mío, que no sé si este año lo haré mi programa, la escenografía era impresionante, venía de otro país. No sé, yo siempre debuto en julio, pero no creo, es difícil”, aseveró la rubia.

Aunque en 2018 realizó una serie de tres especiales, primero con Carlos Tevez en Fuerte Apache y luego en el exterior, con Verónica Castro en México y Maluma en Colombia, esta vez la actriz descartó de cuajo esa opción, en primer lugar por el contexto sanitario que atraviesa el mundo, y en segundo, porque no es lo que más le gusta.

“No podemos viajar tampoco. Son veinte personas, las cámaras, la luz. De todas formas preferiría no viajar y hacerlo acá, si tuviera que elegir”, sentenció con firmeza Susana, cuyo futuro televisivo es incierto.

Según había trascendido aquel año en el que solo hizo esos tres programas (había un cuarto con Shakira que finalmente no se hizo), la diva habría manifestado su molestia por tener que estar “todo el día arriba de un avión”, frase que en la actualidad vuelve a ponerse en juego y toma más fuerza teniendo en cuenta la crisis mundial por la pandemia de COVID-19.

L.L.

Galería de imágenes