El comediante y actor Fred Willard, el Frank Dunphy de la popular serie “Modern Family”, con una carrera que se extendió durante cinco décadas en cine y televisión, murió a los 86 años de causas naturales, y de inmediato las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar.

Su hija Hope Mulbarger informó este sábado a varios medios de prensa que su padre falleció el viernes. “Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho. Lo extrañaremos para siempre”, indicó.

Además de la comedia “Modern Family”, Willard (1933, Ohio) que murió en su hogar en California, participó en filmes como “For Your Consideration”, “Mighty Wind” o “This Is Spinal Tap“.

El actor, famoso por sus habilidades para la improvisación, fue nominado cuatro veces para los premios Emmy, tres de ellos (en 2003, 2004 y 2005) por interpretar a Hank en “Everybody Loves Raymond” y el último por su rol recurrente como Frank Dunphy, en “Modern Family”.

Los últimos años de su larga carrera los dedicó a “Modern Family”. La comedia creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd, y protagonizada por Ed O’Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Sarah Hyland, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Ty Burrell y Noland Gould, se despidió de la TV a principios de abril de este año, tras 11 temporadas al aire.

“Qué suerte que todos pudiéramos disfrutar de los regalos de Fred Willard. Ahora está con su extrañada Mary. Gracias por la profunda carcajada, señor Willard”, escribió la actriz Jamie Lee Curtis en su cuenta de Twitter.

Entre otros filmes en los que participó figuran el de animación WALL-E, así como “American Wedding”, “Very Important Perros”, “Roxanne” o “Harold & Kumar Go to White Castle”, entre muchos otros.

La muerte de Willard ocurre casi dos años después del fallecimiento de su esposa Mary Willard a los 71 años. Fue dramaturga y escritora de televisión, y también fue nominada cuatro veces al Emmy. Tras el deceso de su esposa, Willard dudó de que pudiera volver a trabajar. Pero el comediante fue invitado al programa “Jimmy Kimmel Live!” para burlarse de la “fuerza espacial” del presidente estadounidense Donald Trump. “No había un hombre más dulce o gracioso”, tuiteó Jimmy Kimmel. “Fuimos muy afortunados de conocer a Fred Willard y extrañaremos sus constantes visitas”.

“Fue un privilegio que el gran Fred Willard supiera mi nombre. Descansa en paz, Fred. Eras gracioso hasta los huesos”, escribió el actor Eric StoneStreet, quien interpretó a Cameron Tucker en Modern Family.

It was a privilege to have the great Fred Willard know my name. Rest In Peace Fred. You were funny in your bones. pic.twitter.com/PlFTCHFZCK

“No tengo palabras, un estado en el que Fred Willard nunca estuvo. Fue mi amigo por más de 40 años, un gran comediante que no tuvo competencia porque solo hubo uno como él. Fuimos tan afortunados. Adiós, Fred”, indicó por su parte en un tuit Michael McMkean, actor, comediante y músico estadounidense.

I’m at a loss for words, a state Fred Willard never found himself in. My friend for 40+ years, a great comic actor who had no competition because there was only one of him. We were all so lucky. Goodbye, Fred.

— Michael McKean (@MJMcKean) May 16, 2020