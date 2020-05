Por la noche, cuando la aguja del reloj llegó a las 12, Diego Armando Maradona apareció en Instagram para tener un gesto con Gianinna, la hija menor que tuvo con Claudia Villafañe, debido a su cumpleaños. Y haciendo público el deseo que tuvo a través de una emotiva fotografía, la joven que alcanzó los 31 años de vida le devolvió el cariño a su papá con otro dulce mensaje.

“Ojalá sea el primero en saludarte. ¡¡¡Feliz cumple Giani de mi corazón!!!”, escribió el director técnico de Gimniasia y Esgrima La Plata en un posteo que constó de una imagen de él con su hija en brazos dentro de una cancha de fútbol, cuando ella todavía era una bebé.

Entre muchos saludos y otras afectuosas dedicatorias, la expareja de Sergio Kun Agüero le contestó a su padre a través de la sección de historias de esa misma red social, y reveló que también se comunicó con ella por privado, mostrando una captura del audio que le mandó por WhatsApp, donde Diego se encuentra agendado como Babu, a raíz del modo en que lo llama su nieto, Benjamín.

“Sí, pa. ¡Ganaste! Y así empecé mi cumple, desfigurada de lo que me hiciste llorar. Gracias, me abrazaste el alma y a esa niña que llevabas a upa, que sin duda aún sigue desesperándose por vos”, comenzó la conmovedora respuesta de la hija del campeón del mundo en México 1986.

“Vos para mí, yo para vos. Te amo como vos y yo sabemos”, concluyó Gianinna, citando así parte de la letra de Me gusta, una canción de Ciro y los Persas.

La hermana mayor de la cumpleañera, Dalma, también expresó todo el amor que siente por ella a través de Instagram. “Feliz cumple al pompón favorito de él”, inició su saludo, junto con otra foto de la hija menor de Villafañe siendo bebé y estando en los brazos del considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

“El mejor regalo que me hicieron papá y mamá sos vos. La mamá más increíble del mundo. Mi medio limón. Nunca se pierdan nuestra facha y su extrema alegría. Gracias por regalarme ser la madrina del ser más luminoso y amoroso del mundo. U and me 4 ever. Sos la más potra del mundo, te deseo risas y abrazos”, escribió la actriz junto con una serie de fotos familiares de distintas épocas.

Mirá las fotos en la galería.

L.L.