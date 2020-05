Juan Rocca Bruna, recepcionista de la clínica del doctor Rubén Mühlberger, rompió el silencio y contó cómo el establecimiento se encontraba en funcionamiento a pesar de las restricciones por la pandemia de coronavirus COVID-19, e hizo nuevas acusaciones contra el médico que fue detenido y los famosos que atendió, con especial hincapié en Moria Casán.

En su descargo publicado en Instagram, el joven aseguró que si bien Klinik Mühlberger podía estar abierto, era solo para atender casos específicos, y que esto no se cumplía. “Era una clínica médica que tenía autorización para tratar algunos pacientes, pero cuando tenía que trabajar y en la agenda que yo mismo armo, agendo tratamientos de botox, ahí es donde decís ‘¿qué onda esto?’¿Dónde están las personas que regulan que tipo de actividades se hacen con respecto a la salud?’”, expresó indignado el empleado durante una transmisión en vivo.

Rocca aseguró que la causa contra el considerado doctor de los famosos cobra otra importancia por el momento que atraviesa el país y el resto del mundo con respecto a los profesionales de la medicina, y dio más detalles de su experiencia en el lugar que fue clausurado.

“Yo hace tres semanas que me tomo el colectivo para ir a trabajar, y viajé sin problemas con el permiso que me firmó él en su clínica, aunque tiene la matricula vencida así que no sirve de nada. Tuve que hacer una declaración jurada para circular, pero después me doy cuenta de que la clínica estaba inscrpta como un consultorio odontológico. Entonces fue ayer un día en el que dije ‘guau’. Yo creía que todo esto era medio trucho y que había un montón de manejos que no me cerraban”, sostuvo el recepcionista, aunque el abogado del acusado, Mariano Cúneo Libarona, declaró que el permiso de su representado para ejercer la medicina se encontraba en trámite.

“Lo más triste es que la gente le cree, por la manera que tiene de engolosinarte y de decirte cosas”, aseguró Juan con respecto a su empleador, a quien comparó con Miranda Priestly, el icónico personaje que interpretó Meryl Streep en El diablo viste a la moda (David Frankel, 2006).

“Los famosos cierran todos el orto porque se hacen todo gratis ahí. Moria, que es un ser nefasto, siempre lo va a defender, ¿saben por qué? Porque nosotros les jugamos el juego de que ellos son Dios. Porque el doctor es como Miranda Priestly, llega a su clínica y maltrata a todo el mundo, se cree una persona superior, hace comentarios muy horribles, homofóbicos, transfóbicos, xenofóbicos y gordofóbicos. No saben, es un carnicero en ese tipo de violencia”, indicó Rocca Bruna.

L.L.

