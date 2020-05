Antes de que sea repudiada por algunos y alabada por otros debido a su ideología, pero después de haber saltado a la fama por la noche de sexo que tuvo con Robbie Williams, Amalia Granata fue participante de Gran Hermano Famosos, edición en la que pasó con más pena que gloria, aunque dejando para siempre un icónico momento de la televisión argentina que hoy cumple 13 años: cuando hizo pis en el patio de la casa.

Con motivo de esa efeméride, Exitoína dialogó con un productor del reality que fue testigo de la micción de quien hoy es diputada provincial de Santa Fe, y nos brindó su opinión sobre ese episodio y la posibilidad de que el exitoso formato regrese a la pantalla.

El 16 de mayo de 2007, la por entonces modelo se levantó de la cama en medio de la madrugada tras haber dialogado y reído con sus compañeras de habitación, y se dirigió al baño, que lamentablemente para ella, se encontraba ocupado. Luego de repetir esa acción y obtener el mismo frustrante resultado, la rosarina, sin poder aguantar más sus ganas de orinar, fue hasta la cocina, agarró un buen trozo de papel de rollo y salió al jardín.

Solo fueron algunos pasos entre la puerta y el pasto, y se ubicó en cuclillas a tan solo unos centímetros de donde finalizaba la parte techada del patio, y vistiendo una bata de color rosa que quedaría grabada en los ojos de los televidentes, se dispuso a hacer pis ante la atenta mirada de los espectadores que podían seguir la transmisión durante 24 hs, y también la de aquellos que luego lo vieron editado tanto en la gala conducida por Jorge Rial como en el debate a cargo de Mariano Peluffo.

“¡Está Amalia con la capucha!”, les comentó entre risas Cinthia Fernández a sus compañeras en el cuarto, sin poder creer lo que había visto. Mientras tanto, Amalia terminó su asunto y se metió a la casa corriendo.

A pesar de que el momento fue gracioso, Granata no corrió con suerte y fue eliminada apenas cuatro días después de su expedición al jardín, habiendo sido nominada por casi todos sus hermanitos. Dolores Moreno, Hernán Caire, Pablo Tamagnini, Carlos Nair Menem, Jaqueline Dutrá, Lissa Vera, Fernanda Neil, Jorge Locomotora Castro y Cinthia le otorgaron dos puntos en el confesionario, mientras que Luis Vadalá le dio uno. Por su parte, Granata nominó a quien en aquel entonces era conductor de Pasión de sábado y al exboxeador.

La panelista fue a placa contra el recordado cocinero de Playboy TV, Nino Dolce, y el margen de los votos telefónicos fue ajustado, ya que el 54,5% del público eligió que la primera expulsada de la casa sea ella el 20 de mayo, a tan solo una semana de haber comenzado el juego.

“Fue lo que salió al aire. Gran Hermano es un reality, lo que se ve, es lo que es”, aseveró un productor de Telefe en diálogo con Exitoina, que al ser indagado sobre la reacción del equipo del programa por lo que hizo la periodista, agregó: “Cuando se produce un reality, no hay más que lo que se ve al aire, y por eso es un reality, de lo contrario, sería ficción”.

Este trabajador que estuvo presente en varias de las ediciones de GH lamentablemente también tiene una muy mala noticia para los fanáticos del formato, en relación a lo apretado que está el bolsillo no solo de gran parte de los argentinos, sino también de la industria televisiva. “Creo que hoy es económicamente invíable un Gran Hermano en la tele actual. Se necesitan tres equipos para poder cubrir las 24 horas desde el control, y más todo los de los equipos de edición y el de los vivos, es mucha gente”, aseguró.

La reincidencia

Lo que pocos recuerdan es que la santafesina volvió a tener problemas con su orina estando adelante de cámaras de televisión, no solo una, sino dos veces. En mayo de 2013, cuando era panelista de Implacables (El Nueve), se retiró del aire pidiendo disculpas y diciendo “me estoy haciendo pichi”, y en diciembre de ese mismo año, le ocurrió lo mismo en Bien de verano (Magazine).

“Vamos a ir a un corte de urgencia porque Amalia Granata se está haciendo pis hace tres notas. Es un problema que tiene, lo arrastra desde Gran Hermano. Se fue corriendo al baño porque se hacía pis”, expresó Ángel de Brito en esa oportunidad, mientras que la exnovia del Christian El Ogro Fabbiani ya se había marchado rápidamente del estudio.

Justamente en diálogo con este conductor, la legisladora recordó hace algunas semanas ese momento que protagonizó en la casa más famosa del país y reveló detalles aún más escatológicos. “Fui la primera en irme. Todos me cargan y me dicen que hice pis en el césped, pero hay una historia detrás. No fui porque me gusta hacerlo. Primero, yo tengo un tema que es que me hago pis y tengo que hacer. En la ruta he parado un montón de veces y he hecho, pero bueno, me hago encima. Yo fui al baño y estaba ocupado, con alguien, no importa quien, que estaba haciendo lo segundo, y el baño creo que era de 2×1, muy apretado. Yo no quería ir después de esta persona, no tenía desodorante, nada, me daba asco. Me pareció más higiénico ir al pasto, y fui e hice pis porque me daba asco y nauseas entrar al baño luego de que un pibe haya estado haciendo lo segundo”, enfatizó la mamá de Uma Fabbiani y Roque Squarzon el pasado 30 de abril en Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

L.L.

Galería de imágenes