Como madre, perder un hijo es muy duro. Pero cuando un hijo pierde una madre, también lo es. Natacha Jaitt falleció hace un año y dos meses y desde entonces se investigan las raíces profundas del caso, con su hermano Ulises atrás que no deja desatendido el tema, para evitar los “cabos sueltos” detrás de los causales. Sin embargo, en paralelo, el periodista debió reclamar legalmente la tutoría de su sobrino adolescente de 14 años, cuya tenencia, en su momento, también fue reclamada por su tio paterno, Mariano Yospe.

Recordemos que, si bien las noticias son buenas, la mediática no fue la primera ni la única pérdida de Valentino, dado que su papá Adrián Yospe quien ejercía la profesión de actor, murió en 2011. En aquellos duros momentos, cuando era más niño, convivió con su tio Ulises y estableció un vínculo muy estrecho. Si bien durante un tiempo se hizo cargo de la manutención del menor el abuelo paterno del hijo de Natacha, la Justicia le dio una buena noticia para finalizar la semana al conductor de El Show del Problema y es que tiene la tutela definitiva y legal de su sobrino de sangre.

De esta forma legal, prolija y con papeles en mano, Ulises ya podrá cuidar de Valentino como el único responsable directo. “En medio de la cuarentena, fue una buena noticia. Tardó un montón en salir la resolución. Y, en el medio, yo tuve que pasar por todo tipo de entrevistas con psicólogos y asistentes sociales. Pero estaba claro que mi sobrino quería estar conmigo y yo con él. Mostré cuál era mi trabajo, dejé que vieran mi casa, saqué el certificado que demuestra que no tengo antecedentes penales…Fue largo el camino. Así que, cuando me dijeron que fuera a buscar el papel. no lo podía creer”, aseguró Jaitt en diálogo con Teleshow.

Si bien su tío paterno había solicitado la tutela del menor, abandonó rápido la puja por la tenencia y eso le facilitó el camino al conductor para poder obtener hoy esta alegría, aunque fue muy duro al respecto en cuanto a Mariano Yospe se refiere. “Hizo show jugando con la identidad del menor de edad, diciendo que estaba preocupado por él y que quería pedir la tenencia. Al él lo patrocinaba la doctora Mariana Gallego. Pero, a los meses, ella dejó de patrocinarlo y él no puso a otro abogado. Simplemente, desistió de su pedido. Porque él nunca lo quiso a Valentino. Lo suyo fue una estrategia para salir en los medios. Fue muy cruel”.

Ulises en un descargo a corazón abierto con el portal de espectáculos confesó la sorpresa, enojo y molestia que sintió por la postura que tomó la familia por parte del padre fallecido de Valentino al morir su hermana. “El abuelo no pasó más plata desde que murió Natacha. Y ni él ni el supuestamente preocupado tío, le pidieron a la Defensoría del Menor que les permitieran ver al chico. En ningún momento. Fue todo muy perverso”. De todas formas aclaró que este destrato y desinterés también corrió por cuenta del adolescente que tampoco solicitó ver a esa parte de su familia nunca más.

“A Mariano lo vio dos veces en ocho años, así que no existe para él. Ni lo conoce. Y con Jaime está dolido por el abandono. Porque antes se juntaba con nosotros e íbamos a merendar. Y aportaba lo que podía para la alimentación del nene. Pero ya no. De hecho, yo ahora voy a tener que iniciar acciones legales por ese tema, porque es su obligación pasar la manutención de su nieto”, puntualizó el conductor radial, indicando como continuarán sus pasos en la Justicia, tras haber tachado lo más importante de la lista de prioridades :el cuidado del hijo de su hermana.

Cabe destacar que si bien viven juntos hace ocho años, el marco legal que se le dio a la tenencia del joven, les trajo tranquilidad para evitar infortunios futuros y aseguró: “Las cosas están en su lugar, como estuvieron siempre. Yo vivo con él desde hace ocho años y un papel no nos cambia nada. Pero, obviamente, evita que que personas nefastas se metan en nuestra vida”.

En lo que respecta a Valentino aseguró que se puso muy contento porque deseaba estar con él y que, incluso, lo pedía en las entrevistas que le hacían. Dentro de la cadena de dolores que traspasó la familia Jaitt, cuando alguien muere la vida debe continuar pese al vacío y así fue en el caso de Ulises, quien no bajó los brazos en memoria de su querida hermana. Sin embargo, reiteramos como al comienzo, el collar más pesado se lo lleva el hijo, dado que perder a una madre no es algo de todos los días.

“Hay días que está mejor y otros en los que la extraña y se le da por llorar. Yo lo que hago es acompañarlo en el proceso. No hay un manual sobre cómo criar a un menor que perdió a su mamá. Yo hago todo lo que puedo y, seguramente, cometeré muchos errores. Pero creo que lo importante es estar”, lanzó el periodista sobre su sobrino y añadió: “Esta muy bien de salud, tiene todas las vacunas, está bien alimentado y sigue con su escuela de arte, ahora a través de clases virtuales. Así que, gracias a Dios, estamos bien”.

A.A

