La detención y clausura de la clínica del doctor Rubén Mühlberger, conocido por ser el médico de muchos famosos y políticos, ha logrado algo que hace mucho tiempo parecía imposible en la televisión argentina: el regreso de Luis Ventura a Intrusos. En diálogo con el programa que conduce Jorge Rial, el periodista reveló la experiencia que tuvo cuando fue operado sin haberlo pedido y sin anestesia por el presunto especialista en medicina ortomolecular.

Poco antes de las 15 hs, el conductor de América sorprendió a los televidentes al referirse al presidente de APTRA como “nuestro compañero”, y poner al aire la charla que tuvo con Guido Záffora. “Fue por una cosa y terminó siendo operado”, dijo el papá de Morena y Rocío Rial antes de presentar el video.

“A mí lo que me llamó la atención fue que en el medio del tratamiento donde había electrodos, sueros, vi y viví cosas que me terminaron llevando a irme del lugar porque no me gustaaron, no las entendía o no quise entenderlas. En determinado momento, me citó una mañana para hacerme un tema, justamente, de estética. Me colocó en una camilla, boca arriba, y me pone un tapaojos”, comenzó el crudo relato del panelista de Fantino a la tarde.

“Además del tapaojos, sentí un par de pinchazos en la zona del mentón, y me pone gel congelado en el cuello. Eso con el frío te inmoviliza, te insensibiliza la zona, y de buenas a primeras, empiezo a sentir como movimientos, pero no sensaciones de dolor o incomodidad dentro de la masa muscular”, precisó Luis, sujetándose gran parte de su rostro y la papada.

“Yo dije: ‘¡Este me está operando!‘, y bueno, ya a mitad de camino qué le iba a decir, ‘¿me retiro?’, Ya estaba ahí y bueno, me quedé. Me habían vendado todo el cuello”, explicó el director técnico de fútbol.

Luis es así como lo ven

“Cuando me sacaron las vendas estaba medio embobado, medio mareado. Me di cuenta que me había hecho como una lipo o algo. Tampoco lo pregunté porque me sentía bien”, concluyó Ventura, que aseguró que luego de esa operación se fue caminando de la clínica.

Tras escuchar el increíble relato de su excompañero, Rial dijo entre risas junto con Adrián Pallares que en otro momento le hubiese dicho “salí de ahí”, y señaló que él es tal cual se lo vio en esa entrevista: “inocente y con mucha buena fe”.

“Más allá de la risa, porque Luis lo cuenta así, le hicieron una intervención sin prequirúrgico, sin consentimiento, sin absolutamente nada, es una locura esto que pasó, es absolutamente irracional y hay más casos. Acá tuvo que haber una protección política y judicial”, sentenció el conductor de Intrusos con respecto a lo que le pasó a quien hasta 2014 era su amigo y mano derecha en el programa, y cuya desvinculación y el final de su amistad estuvo envuelto en polémica debido a que la salida ocurrió luego de que haya contado que le había sugerido a su por entonces amante, Fabiana Liuzzi, que aborte el embarazo de Antonio, el hijo que tuvieron.

Fuera de cámaras, en marzo de 2019 trascendió que los dos se encontraron en el baby shower de More Rial, debido a que el también panelista de Informados de todo es el padrino de la hija de su exsocio y sigue manteniendo con ella una relación muy cercana, algo que quedó comprobado, por ejemplo, en mayo de 2018, cuando fue uno de los primeros en asistirla tras su intento de suicidio.

