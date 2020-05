Las últimas declaraciones de Lali Espósito sobre su vida amorosa dejaron en claro que ella es una persona que no está interesada en “volver a tropezar con la misma piedra”, y por el asunto de la conversación que tuvo con su mentora en los medios, Cris Morena, en una transmisión de Instagram, explicitó nuevamente su desprecio hacia Mariano Martínez, con quien no finalizó en buenos términos su noviazgo.

La cantante y la productora hablaron de sus amores en la vida, y fue la creadora de grandes éxitos televisivos la que advirtió que sus seguidores estaban esperando “preguntas comprometidas”, a pesar de que para ella no hay ninguna, debido a que su interlocutora se encuentra en pareja desde hace tiempo con el productor musical Santiago Mocorrea. Sin embargo, la ex Teen Angels terminó encendiendo la polémica por hacia dónde se derivó la charla.

Cuando la actriz le preguntó a la madre de Romina Yan si conoce a su pareja actual, esta contestó que sí, pero que “primero sufrió un poco”. Al ser indagada por ese dolor, la exesposa de Gustavo Yankelevich confesó que le sucedió eso debido a que ella “amó a sus novios anteriores”.

“No a todos”, disparó entre risas la joven que actualmente se encuentra en Madrid, España, y fue así como Cris Morena se sumó al palito. “No vamos a dar nombres, errores comete cualquiera”, sostuvo.

“¿Qué pensabas cuando nos poníamos de novios entre compañeros en tus series? Pasó siempre, básicamente, era el lugar donde estábamos”, le continuó preguntando Espósito a la directora, que redobló la apuesta con su respuesta: “Las parejas que se armaron fueron alucinantes. Lali tiene varias en su haber”.

“Fueron un par, unos poquitos en tantos años”, aseguró la expareja de Peter Lanzani y Benjamín Amadeo entre carcajadas, comentando además que con el primero estuvo cuatro años y que ese fue su primer noviazgo oficial.

“Lloramos de risa con el vivo que hicimos el otro día con Peter. Hay mucho cariño y es gracioso encontrarse a los treinta años”, expresó la artista, enumerando además la gran cantidad de exintegrantes de Casi Ángeles que ahora son madres, como por ejemplo, Rochi Igarzábal, Eugenia China Suárez, Jimena Barón y Mery del Cerro.

“El personaje de Benja en uno de los años de Casi Ángeles fue increíble, ahí te enamoraste”, soltó Cris, provocando que Lali se estalle de risa y le responda que “está loca”.

“¿Vas a negar a Benja?”, le preguntó la creadora de Chiquitas a la actriz, que respondió rápidamente que no. “¿Cómo lo voy a negar? Estuve cinco años con ese ser. Es lo más del mundo. Mirá, mis dos novios muy importantes han sido actores tuyos, los conocí ahí”, sostuvo la intérprete.

“¿Solo dos?”, insistió la conductora de Jugate conmigo, a lo que su interlocutora contestó de manera afirmativa debido a que “ya no le daba la vida con tantos años”. Sin embargo, allí fue cuando lanzó la bomba contra otro de sus exnovios. “Después tuviste otro que también fue actor mío, pero no lo vas a nombrar”, reconoció Cris.

“Ese no lo voy a nombrar. No nos divierte tanto. Le mandamos un caluroso abrazo desde aquí, desde el éter de internet. Qué va a hacer. La vida. Vos también tendrás algún novio que no querés nombrar”, indicó la cantante.

“Varios”, comentó la rubia entre risas, diciendo también que ese “innombrable” es el “ego, ego” de la canción homónima de la mujer de 28 años que muchos de sus fanáticos aseguran que está dedicada a Mariano.

Si se atan los cabos, obviamente es Martínez al que ambas mujeres hicieron referencia. El actor trabajó con Cris Morena en Alma Pirata, tira que salió al aire por Telefe en 2006. Su relación amorosa con Lali ocurrió entre 2015 y 2016, y comenzó cuando trabajaron juntos en Esperanza mía (El Trece). El romance terminó tan mal que él, en un audio filtrado, la trató de “nefasta”.

El año pasado, en una entrevista con Martín Garabal y Migue Granados para Últimos Cartuchos (Vorterix), Espósito hizo un polémico gesto justo cuando se hizo mención de su ex, lo que sumado a este diálogo que tuvo con la productora, termina de confirmar que lo considera absolutamente como alguien que no desea nombrar nunca en su vida.

L.L.

