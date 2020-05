Alejandro Fantino se tomó unos minutos de su programa en América para revelar el mal momento personal que está atravesando por el estado de salud de su papá, Jorge, quien tiene 77 años y se encuentra internado en el Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Quiero mandarle un gran abrazo y un especial agradecimiento, esto es una cuestión personal, a mí no me gusta mezclar las cuestiones personales al aire porque son personales y porque ustedes tienen que saber esa cuestiones que no les interesa, que son de mi vida, y que es casi una falta de respeto que les ande contando cosas mías. Con los quilombos que tienen ustedes con sus vidas en sus casas y lo único que falta es que yo venga a contarles los míos, pero bueno, nada, estoy con mi viejo internado en el Italiano, que está pasando un momento delicado, pero seguramente se va a poner bien”, comenzó con seriedad el periodista luego de volver de un corte comercial.

Alejandro y Jorge Fantino

“Yo ya había venido al Italiano un par de veces hace mucho tiempo. Lo ves lejos cuando estás en el interior, y sabía que era un súper lugar, con una escuela de medicina tremenda, y no tengo palabras para agradecer cómo laburan ahí. Saquen que laburo en tele, o como muchas veces se dice, que hay discriminación positiva: esto es con todos. Veo cómo tratan a la gente ahí, y además no te conocen porque entrás con barbijo”, continuó el santafesino, visiblemente emocionado.

El papá del relator de fútbol había sido operado dos veces por una obstrucción intestinal a comienzos del año pasado, y su hijo aseguró con firmeza que podrá recuperarse de esta nueva vicisitud de la que no dio muchos detalles, y fiel a su estilo, concluyó el saludo con una parábola. “No tengo palabras de agradecimiento, sinceramente, pase lo que pase, en el sentido de hacia adelante, soy el primer gladiador defensor del Italiano. Si tocan al Italiano, te tiro con un tanque, con un obús 105 milímetros alas frente. Por favor, ya sabía que era así. Y también quiero mandarle fuerza a mi viejo que va a salir a adelante. Si Dios quiere, todo va a estar bien y va a salir adelante, finalizó el conductor de Fantino a la tarde, que también agradeció a quienes le mandaron mensajes y dijo que “hay que tener fe y pelearla”.

