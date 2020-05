Esta semana estalló la furia en la familia de Jorge Ibáñez por la herencia. Rumores de un patrimonio millonario comenzó a circular entre las teorías del picante cruce entre la madre (Mabel) y hermana (Alejandra) del diseñador. La prestigiosa médica erradicada en Colombia no dio su palabra directa, sino que en su nombre habló Alejandra Bellini, su abogada, quien aseguró “no se trata de bienes, es un reclamo emocional“, en referencia al supuesto destrato de la madre del modisto tanto a su hija como a sus nietos. Es por este motivo, que Mabel decidió dar su palabra en Intrusos y se desquitó contra su hija.

“Yo no sé mentir, digo la verdad. Hay dos cosas que dios aborrece: Una de ellas es la lengua mentirosa”, comenzó en medio de un descargo furioso y añadió: “Yo defendí lo mio porque tuve gente que me lo quiso quitar. Hubo una cola larga cuando se murió Jorge. Lleno de buitres que se querían quedar con la boutique de mi hijo“.

Pero cuando hizo referencia a su hija Alejandra, con quien tiene causas en la Justicia, se puso en un estado de enojo y nervios y disparó: “Nunca baje los brazos con el dolor de la pérdida de mi hijo y ahora me toca la ambición de mi hija, que es desmedida. No puedo ceder mi parte en vida porque no quiero” y sumó: “Dos cosas dejó mi hijo: Su departamento que es este que yo estoy habitando y su auto. Dinero no dejó, que me lo vengan a decir a mi. Jorge dejó pesos sueltos”.

Además aseguró que la hermana de Ibáñez no mide las consecuencias de lo que hace. “No mide que se lo dice una madre que cuidó el patrimonio, no saque un peso. Tres abogados me puso mi hija y un contador, desconfiando de mi, de su madre. Pero se fueron como vinieron, acá está todo impecable, tengo todo en orden y eso también molesta“. Al respecto, hizo mención de cómo los crió a ambos y ante la decepción que tenía encima los comparó de forma cruda y bestial: “Yo cumplí con mi deber de madre, los traje, los eduque, entre otras cosas, hice todo con amor. Tuvieron la misma casa, los mismos genes, educación y uno salió bueno, el otro no”

“No se metan mas conmigo, estoy en perfecto estado de salud. No tomo ni pastillas para dormir, porque eso se debe a la paz interior que tiene una persona y yo la tengo. Simplemente defendí todo lo mio. Pero incluso así me tuve que hacer estudios con el doctor Manes, de memoria y a ver cómo estoy de mente, porque mi hija anda diciendo que yo no estoy bien mentalmente “, continuó en medio de un monólogo enérgico.

Además, vale recordar, que Pia Shaw en Informados de todo (América) había hecho mención a la denuncia por violencia familiar que Mabel había emitido en la Justicia contra su hija , hecho que confirmó en primera persona, pero desmintió el rumor de que haya cambiado la titularidad de la caja bancaria. “Nunca cerré una caja bancaria, yo soy la titular y la gente que tengo ahora a mi lado, por suerte estuvo cuando me operaron y cuando me descompuse de noche; los llamé a cualquier hora, estuvieron conmigo. Eso no hay con que pagarlo, no me demandan ni me piden nada, no es mi socia. Es mi amiga y confidente. Son mi familia ahora”, aseguró muy polémica la madre de Jorge Ibañez, a modo de contraataque contra su hija, quien aseguró que la tienen coptada, tanto su asistente como la pareja de ésta y allegados a Alejandra, aseguran que quieren apoderarse del patrimonio.

En esa línea cargó contra su familia de sangre y siguió: “Me olvido que tengo familia ya, para mi el enemigo se borra de mi mente, porque la forma en la que me trataron y entraron al negocio. Dijeron que yo llame a la policía y los eché y que tengo 20 propiedades. Ah, mira vos , nada de esto yo no lo sabía. No tengo problema de decir que el vínculo con mi hija era ríspido, por que así es ella”. y remató: “Con que derecho iba a dejar un patrimonio que a mi hijo le costó bastante. Yo cuidé y defendí todo con amor. Me duele mucho la ambición de ciertas personas, mi marido no hubiera permitido todo esto. Mi hija nunca se preocupó por mi salud”. ¡Enfurecida!

