Luego del escándalo mediático que se desató por la baja de Érica Rivas (Maria Elena) en el lanzamiento teatral de Casados con Hijos y el conflicto de la actriz con la producción, hay buenas noticias. Según reveló Florencia Peña en diálogo con una reconocida revista del espectáculo, en enero del 2021 regresará el éxito indiscutido de Telefé pero esta vez sobre las tablas y con un nuevo personaje femenino.

“Moni Argento” hizo referencia a la re-escritura de los guiones tras la partida de su colega y confesó: “Los están reescribiendo, con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocido por todos. Que no reemplazará a María Elena (Érica Rivas), pero sorprenderá con su participación en la trama”

La ex jurado del Bailando aseguró que tienen una pre venta de más de 60 mil entradas vendidas y sumó: “Y una taquilla frenada por la pandemia“. Estos números solo registran las ganas del público de ver una vez más a los Argento y los Fuseneco en acción , aunque de la dupla de vecinos enfrentados con la familia protagonista, solo quedó Marcelo De Bellis (Dardo), dadas las diversas condiciones inviables para estar que, según trascendió, habría planteado Rivas a la productora, quienes le dieron la negativa y trasladarán la sitcom de humor al Gran Rex desde el 15 de enero del año entrante, aunque sin ella.

“Mientras tanto, seguimos subiendo a redes los videos de Pepe (Guillermo Francella) y Moni (Flor). Pronto llegarán los que planeamos con Luisana (Paola) y Darío Lopilato (Coqui) ” adelantó la actriz en la entrevista. Pese a que la pandemia tacleó el tobillo de los empresarios teatrales y televisivos, Casados con Hijos logró reinventarse frente a la crisis manteniendo ensayos a distancia, videos de promo y juegos de humor en las redes y le hacen frente a la cuarentena obligatoria, poniendo todas las energías en trabajar para dar una versión de la ficción, que reflote las carcajadas de sus fanáticos que los acompañan desde años.

En esta misma línea, Flor concluyó: “Creo en una reactivación fuerte en la industria del entretenimiento, porque la gente necesitará divertirse. Imagino que viviremos la sensación de una posguerra, de salir con todo y deseando, más que nunca, ser felices”. ¡Que así sea!

A.A

