Héctor Omar Hoffmann, conocido popularmente como Sergio Denis, falleció a los 71 años de edad tras estar internado durante más de un año por la impactante caída que sufrió en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán el lunes 11 de marzo de 2019, y que le generó una hemorragia y edema cerebral, politraumatismos y múltiples fracturas en las costillas, clavícula y escápula. Había estado en terapia intensiva durante más de un mes en el hospital Ángel C. Padilla de la capital de la provincia del noroeste argentino, y fue trasladado hacia la Ciudad de Buenos Aires el sábado 13 de abril del año pasado

En Tucumán, horas después de su accidente, el popular cantante debió atravesar un proceso de entubamiento para ser estabilizado hemodinámicamente y una microcirugía para poder bajar la presión intracraneana. Con el correr de los días sufrió un agravamiento de su estado como consecuencia de su politraumatismo, según dio a conocer la doctora Olga Fernández, directora del nosocomio. Muy angustiada, su hermana Nora había afirmado que se encontraba en manos de Dios y le pidió a sus miles de seguidores que rezaran por él.

Internado en Los Arcos, Sergio fue sometido a una cirugía de tórax con el fin de evacuar un derrame pleural que comprimía parte de su pulmón derecho, y también a una cirugía de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave, y se reveló que su compromiso neurológico era de gran magnitud.

Nacido en Coronel Suárez, Denis dio sus primeros pasos en el grupo musical Los Bambis durante el año 1969, para luego rápidamente destacarse como solista. En la década del 70 llegaría al estrellato con grandes canciones como Yo nunca supe más de ti y Cada vez que sale el sol y protagonizando la película homónima junto a Luis Brandoni y Alicia Bruzzo.

En el año 1986 publicaría el mayor éxito de su carrera: Te quiero tanto, una pieza musical que quedaría plasmada en el inconsciente colectivo del pueblo argentino y sería utilizada en películas, programas de televisión, publicidades y canciones de cancha. Ese mismo año, una de sus canciones formaría parte del mayor éxito de la historia de la Selección Argentina de Fútbol: Gigante, Chiquito fue el tema que usaron los jugadores del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo a modo de cábala para ingresar a los estadios en el micro durante el desarrollo de la Copa Mundial en México que terminarían ganando.

Sergio también realizado varias versiones de hits de otros músicos, como por ejemplo Something de The Beatles, California Dreamin’ de The Mamas and the Papas y Mandy de Barry Manilow. Editó más de 50 álbumes y realizó homenajes a otros grandes artistas como Sandro y Luis Alberto Spinetta.

Susana Giménez tuvo un romance con él durante apróximadamente nueve meses durante 1972, pero recién lo blanquearía él muchos años después, en el 2018, en diálogo con Carolina “Pampita” Ardohain por Net TV. En esa misma entrevista, también hizo confesiones acerca de las fiestas sexuales a las cuales asistió. Él mismo definió que tuvo etapas en las que era un amante y novio normal, pero que en otras “le encantó joder”.

El popular ídolo debió atravesar difíciles momentos a lo largo de su vida. A fines de la década del 90, quebró al hacer una mala inversión que terminaría generando una causa judicial por estafa en su contra. Casi pierde todo. “Me quedé sin casa, sin auto, sin oficina“, declaró por aquel entonces. Fue tanto el estrés que sufrió que terminó sin voz y no pudo trabajar durante cuatro años.

En 2007, en medio de un viaje a Paraguay, estuvo durante 17 minutos sin vida a raíz de un infarto. Afortunadamente, se salvó y hasta brindó su fuerte testimonio sobre lo que experimentó “del otro lado”. “Vi un lugar de mucho miedo, oscuro, negro, y lo puedo contar ahora porque tenía miedo de que la gente pensara que estaba medio pirado. La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo, yo lo insultaba, para mí era el diablo. Había una ventana, era un horror”, relató el artista.

Tiempo más tarde, él mismo se internó en un neuropsiquiátrico y fue descubierto por la revista Semanario. “Vine para olvidarme del mundo, para descansar y sacarme el estrés que tengo”, afirmó en ese momento.

El cantante estuvo casado por 13 años con Mirta Messi, a quién le fue infiel tras siete años de matrimonio y tuvo un hijo: Iván. En 2007, su pareja por ese entonces, Melissa Durán, ingresó a la casa de Gran Hermano, donde le sería infiel ante las cámaras y los ojos de él y todos los televidentes. Ese acto llevó a la relación a su fin e incluso generó el repudio de los votantes del reality, que eliminaron a la joven con el 80.4 % de los votos.

A comienzos de 2019 se conoció que estaba de novio con una chica 30 años menor que él, Verónica Monti, quien fue compañera de colegio de sus hijas Bárbara y Victoria. Tras el duro accidente en el teatro tucumano, ella afirmó que tendrían que haberlo cuidado más para que no le pasara nada en ese lugar.

