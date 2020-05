En el marco de apertura gradual de la cuarentena, el Gobierno de Tucumán anunció la reapertura de las ferias de las distintas comunas y Municipios que facilitan la compra de alimentos primarios a los vecinos de la zona.

Por tal motivo, el ministro del Interior, Miguel Acevedo anunció este viernes que “el Comité Operativo de Emergencia (COE) determinó que no habrá circulación de feriantes, esto quiere decir que los vendedores no tendrán acceso a las ferias que no pertenezca a su jurisdicción”, y agregó que “los protocolos de sanidad se van a cumplir estrictamente, teniendo los espacios pertinentes entre un vendedor y el otro, garantizando las condiciones de higiene y distanciamiento social que tiene que cumplir cada una de las personas”.

REGLAMENTACION PARA LA APERTURA DE FERIAS

– Tiene que haber diez metros entre un puesto y otro

– Los stand deben tener techos pero no laterales

– Vender productos agroalimentario solamente

– Solo pueden comprar los residentes del barrio, localidad o ciudad

– Está prohibido el desplazamiento de una feria a otra, solo para residentes

– Es organismo de contralor la Delegación comunal o la Intendencia.

– Solo debe haber una persona por familia para realizar la compra respetando el distanciamiento social.

“Estas ferias son únicamente para la gente de la jurisdicicion, no habrá circulación de las personas de un lugar a otro, sólo los residentes de municipios o comunas pueden comprar. Deben estar a cielo abierto, diez metros de distancia entre puesto y puesto, con techo pero no laterales, y es solo agroalimentaria”, aclaró Acevedo.

“El intendente o delegado comunal es el responsable que los feriantes cumplan las normativas dictadas por el COE”, agregó el ministro. “Nosotros decimos: vayan y trabajen en sus jurisdicciones”. En ese sentido destacó la solidaridad con aquel que necesita vender sus productos con su comercio, pero tomando los recaudos debidos.

“No estamos liberando todo y no se puede circular como antes. Salimos, hacemos la compra y volvemos a casa”, indicó el funcionario. Además indicó que pueden comenzar desde este sábado 16 de mayo. “Será la prueba de fuego, de ahí en mas si todo sale bien seguirán habilitados”.

“Si bien el protocolo tiene las condiciones generales, hay cuestiones especificas de como será el funcionamiento en la zona del predio y las condiciones que deben cumplir los feriantes. Artículos que pueden vender y respetar la distancia”, indicó el subsecretario general de la Gobernación, Pedro Sandilli . “Estamos expectantes que se pueda desarrollar de forma normal y que no implique que se de marcha atrás. La idea es que sea una persona por grupo familiar para comprar el producto especifico y retirarse sin que sea un paseo” , dejó en claro.

“Como Gobierno provincial pretendemos que de a poco se vaya levantando todas las actividades que generan la actividad comercial e industrial. Estas son las instrucciones del Gobernador Juan Manzur pero sin descuidar la salud de los tucumanos”, expresó Acevedo.

Fuente: Comunicación Tucumán