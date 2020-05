De la muerte no nos podemos salvar, pero mientras vivimos tratamos de evitarla a toda costa. Sin embargo, hay designios insólitos de la vida que empujan a una persona a su final de la forma más inesperada. Así como le sucedió a Gilda, Rodrigo, Carlos Gardel, Walter Olmos, entre otros, Sergio Denis se sumó al grupo de los fallecidos por causales trágicas y esta pérdida, hoy lo sienten desde sus familiares, hasta amigos, conocidos, fanáticos y colegas. Este triste final tuvo una larga cronología.

1. La caída

El 11 de marzo de 2019 , en medio de uno de sus shows en el Teatro Mercedes Sosa en la provincia de Tucumán, el cantante no registró la fosa profunda que continuaba al escenario y tras un paso en falso, cayó tres metros sin ningún tipo de amortiguación previa que lo frene. Por el impacto de la caída, en el que cayó muy fuerte con su cabeza y costillas con la superficie del piso, el cantautor de “Te quiero tanto” fue inmediatamente hospitalizado.

2. Su internación

Tras el trágico episodio que ocurrió frente a los ojos de muchos fanáticos que lo contemplaron en vivo y en directo, Sergio fue internado en el Hospital Público Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán. Allí le realizaron múltiples estudios por padecer hemorragia cerebral y múltiples fracturas. El parte médico oficial al 12 de marzo del 2019 (un día después del accidente), arrojó un cuadro “grave” que alertó a toda su familia. El cantante había llegado al sanatorio con un traumatismo y edema cerebral, por lo que se le realizó una microcirugía para introducirle un catéter. La urgencia del momento radicaba en que el equipo de doctores necesitaba bajarle la presión craneal y el coágulo que tenía para poder intervenirlo de forma completa.

El parte médico oficial había dado un cuadro crítico que en su momento zanjaba posibilidad de pronta recuperación inmediata. Luego de ingresar al nosocomio a las 21:45 de aquel día de marzo con múltiples contunsiones severas, le fueron realizadas tomografías de tórax, cerebro, cuello, abdomen y pelvis. Esto arrojó: edema en el cerebro, hemorragia subaracnoidea, fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotorax bilateral con fracturas costales y también fracturas de clavícula y escápula.

3. El agravamiento de su estado

Tras dos días de haber ingresado al nosocomio de Tucumán, el cuadro inicial que comunicaba el cuerpo médico del Padilla preocupaba a todos los seres queridos. En esa misma línea, la directora del Hospital, Olga Fernández había manifestado: “El paciente mostró un agravamiento de su estado como consecuencia de su politraumatismo, pero las primeras 48 horas son fundamentales y no podemos dar pronósticos“.

Mientras el cantante luchaba por su vida, su pareja Verónica Monti había expresado el dolor por la noticia: “Estoy esperando que suceda un milagro. Estoy un poco shockeada, no lo puedo creer. Sin embargo, el dato que había expresado la pareja de hacía seis meses, fue clave para entender que una energía extraña ya circundaba al cantante: “Él estaba bien de salud antes de viajar, pero siento que algo pasó en Tucumán. En el segundo llamado ni bien llegó lo noté raro y triste. Me dijo que tenía más ganas de acostarse que de cantar. Yo no soy nada mística, pero sentí algo raro” y desde ya, estaba en lo cierto.

A su vez, su hermana Nora se había encomendado a la religión para pedir por su hermano. “Está más en manos de Dios que de los médicos, quiero que pase todo esto”.

4. El traslado de Tucumán a Buenos Aires

Luego de pasar un mes exacto que el accidente de Denis tenía a su familia, fanáticos y colegas en vilo, el 13 de abril del 2019 se retiró del Hospital Padilla para trasladarse a su provincia natal, Buenos Aires. Recién llegado, fue internado en Los Arcos y sometido a cirugía de Tórax, a fin de evacuar un derrame que comprimía gran parte de su pulmón derecho y una cirugía de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave.

5. El segundo traslado: El ALCLA

Los últimos meses de su vida, Sergio Denis estuvo internado en una clínica de neurorehabilitación integral localizada en Belgrano. Allí lo siguieron minuto a minuto y tal como dice el lema del lugar, “intentaban recuperar paso a paso su calidad de vida” con un cuidado preciso y exhaustivo ante la gravedad de su cuadro. Si bien luego de varios estudios e intervenciones clínicamente respondía bien, su cerebro hacía rato se había desconectado de la realidad y solo restaba descontar los días hasta este momento.

Incluso, el 27 de julio del 2019, su hermano Carlos Hoffmann , se había lamentado en diálogo con el Diario de Cuyo sobre cómo evolucionaba su estado clínico. “No hay nada nuevo, sigue sin despertar. Está perfecto físicamente, pero no reacciona. Está igual que hace cuatro meses. Estamos esperando, no hay nada que hacer“. Incluso, en una entrevista con CARAS al día siguiente de este comunicado, aseguró: “Lamentablemente no hay cambios desde la última vez que hubo un parte médico, continúa respirando sin ayuda mecánica y se alimenta por sonda. Gracias por preguntar”.

Frente a la baja de la curva vital de Denis, solo restaba esperar lo peor, su muerte, la cual fue reportada por su hermana Nora. El deceso fue en la mañana de este 15 de mayo y provocó el dolor de su familia, sus amigos y todos los colegas del medio que lo admiraban, escuchaban y cantaban su música y que hoy lo recuerdan como lo que fue: un artista que quedará en los corazones de los argentinos para siempre. QEPD.

