En la mañana de este viernes y en el marco de apertura gradual de la cuarentena, el Gobierno de Tucumán anunció la reapertura de las ferias de los distintos Municipios que facilitan la compra de alimentos primarios a los vecinos de la zona.

Al respecto, el ministro del Interior, Miguel Acevedo aclaró que “el Comité Operativo de Emergencia (COE) determinó que no habrá circulación de feriantes, esto quiere decir que los vendedores no tendrán acceso a las ferias que no pertenezca a su jurisdicción”.