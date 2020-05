El conflicto entre Moria Casán y Yanina Latorre tuvo como eje principal las declaraciones que la diva hizo sobre la infidelidad de Diego con Natacha Jaitt, asegurando que este estuvo enamorado de ella y que luego se había querido suicidar cuando el escándalo trascendió en los medios. Es por esto que Ulises, hermano de la mediática fallecida, también salió jugar sus cartas en el asunto, mostrando material de archivo, despotricando contra la panelista una vez más y manifestándose en contra de su defensa hecha en el día de ayer en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), programa donde negó los dichos de la conductora y la tildó de “nefasta”.

El periodista primero indicó que el comentarista de Fox Sports y la morocha se vieron más de una vez, a diferencia de lo que sostiene la panelista. “Yani cree que se vieron 1 vez sola Diego con mi hermana, lamento decirte que se vieron 4 veces con Natacha…. y lo del suicidio lo contó tu abogado, Fernando Burlando”, escribió el conductor radial en su cuenta de Twitter, compartiendo los dichos que el letrado hizo en 2017 sobre Gambeta, en pleno auge del denominado PuntitaGate. “Me llamó tres veces diciéndome que se quería suicidar por este tema. Está entregado. Se encuentra sin ganas de vivir”, había afirmado el jurista en aquel entonces.

“Se vieron más veces, Yani… tu marido no te contó bien parece”, continuó Ulises con ironía, y añadió: “Cómo se nota el odio que le tenías a Natacha Jaítt, destapó la olla… entonces Diego Latorre mintió que se quiso suicidar según Burlando, ¿ juegan con el suicidio ahora?”.

Luego de afirmar que el affaire del exfutbolista con la mediática duró por meses y reiterar que pronto pedirá un bozal legal para la panelista de LAM, Jaitt recogió una vez más las declaraciones de esta para hacer un fuerte comentario. “Me parece que el mal polvo sos vos, Yani, para Diego, sino no buscaría en otros lados, pensalo, besos”, disparó debido a que la rubia dijo que su marido “se tiró un mal polvo y lo extorsionaron”.

También voy a solicitar un bozal legal contra la Sra Yanina Latorre para que no nombre más a mi hermana que no está para defenderse, no solo la nombra con maldad sino que la acusa de un delito que ella no cometió,se olvida que hay hijos que escuchan sus agresiones hacia su mamá. pic.twitter.com/8ave9mcEnS

— Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) May 14, 2020