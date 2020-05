Entre la separación con Facundo Ambrosioni y el aislamiento social, Morena Rial ha comenzado a calentarse cada vez más a punto tal de realizar una serie de confesiones para todos sus seguidores en Instagram que incluyeron datos íntimos como haber hecho sexo oral en la vía pública y/o frente a otras personas; y tener relaciones presúntamente en la cama de Jorge, su papá.

La hija del conductor de Intrusos hizo una transmisión en vivo junto a Nadia, la hermana del cantante Damián Córdoba, y ante la atenta mirada de miles de usuarios, comenzaron a jugar al “Yo nunca”, una práctica que siempre deriva en la revelación de secretos calientes y en ingerir grandes cantidades de alcohol. Sin embargo, en el caso de More y su amiga, los “tragos” fueron imaginarios.

“Yo nunca fui a un boliche con alguien y me fui con otra persona”, lanzó la cantante, lo que provocó que tanto ella como su interlocutora hiciesen la mímica de tomar un shot de alguna bebida. Pero de repente, la morocha redobló la apuesta con una revelación: “Yo nunca hice un pete en público… ¡ya mismo me lo tomo!”.

Tras varias carcajadas, la mamá de Francesco Benicio continuó con sus experiencias sexuales. “Yo nunca tuve sexo en la cama de un familiar”, consignó la influencer, que volvió a “tomar” al igual que su amiga.

La primera excepción llegó con el sexo grupal, ya que la joven de 21 años confirmó que nunca estuvo en una orgía, aunque sí dio a conocer que “hizo algo con una pareja” mientras había más personas presentes en la misma habitación.

“Ya me tomé todo el vodka”, lanzó Rial entre risas, que antes de despedirse de Nadia aseguró que si bien tuvo sexo virtual en el pasado, aún no lo realizó en este periodo de cuarentena. “Recién me separo y estoy tranqui”, sostuvo la famosa en la transmisión para la plataforma en la que tiene más de un millón doscientos mil seguidores. Días atrás y en esa misma red, More también hizo alusión a su abstinencia sexual cuando se refirió a los rumores de embarazo que la tuvieron como protagonista luego de que su papá haya dicho que tuvo que ir al médico por razones de “fuerza mayor”. “¿Embarazada? No, chicos. Ni en pedo a parte, ¿de quién? sería como la Virgen María, más o menos”, disparó con una carcajada.

L.L.

Galería de imágenes