En medio del aislamiento social y preventivo debido a la pandemia por COVID-19, la Mary-Kate Olsen (33) y el banquero francés Pierre Olivier Sarkozy​ (50) solicitaron el divorcio tras 12 años de relación y 5 de casados. La empresaria pidió a sus abogados que tramiten un divorcio express porque las cosas entre ellos no terminaron de la mejor manera.

La diseñadora de moda, ex actriz y productora quiere divorciarse, pero se encontró con un obstáculo importante: el coronavirus, así que ahora pidió a sus abogados una orden judicial de emergencia para acelerar el trámite.

De acuerdo a la información consignada por TMZ, Mary-Kate contó que esta semana, sus abogados recibieron un email de los letrados de Sarkozy donde se le daba tiempo hasta el 18 de mayo para sacar sus cosas -las de Olsen- del departamento que compartían en Nueva York. Ella afirma que Pierre está tratando de forzarla a salir de su casa y que terminó su contrato de alquiler de un piso que compartían, sin su conocimiento. Olsen le pidió que extendiera ese tiempo hasta el 30 de mayo, pero no ha recibido respuesta.

“Esta solicitud es una emergencia porque mi esposo espera que me mude de nuestra casa el lunes 18 de mayo de 2020 en medio de la pandemia. Estoy horrorizada. No solo perderé mi casa, sino que también me arriesgaré a perder mi propiedad. Me preocupa mucho que mi esposo elimine y/o oculte mis pertenencias”, asegura la actriz en el documento.

En los documentos, obtenidos por el medio especializado, Mary-Kate dice que no puede cumplir con el plazo, el próximo lunes, debido a las medidas preventivas por la cuarentena en la ciudad, epicentro del virus en Estados Unidos. La gemela de Ashley Olsen dice que la única forma de proteger su propiedad es si presenta una petición de divorcio. Eso provocaría una orden judicial automática que le impediría disponer de su propiedad. Por eso la ex actriz firmó la petición el 17 de abril, pero fue informada de que los tribunales de Nueva York no aceptaban solicitudes de divorcio, salvo en casos de emergencia, debido a la pandemia de COVID-19 que azota la ciudad.

En la orden de emergencia que solicitó la ex actriz, recordada por su papel en la sitcom Full House, protagonizada por John Stamos y Lori Loughlin, y una de las mujeres más ricas del mundo, también pidió que se haga cumplir el acuerdo prenupcial. para proteger sus bienes.

Mary-Kate Olsen y Olivier Sarkozy, hermano del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, se comprometieron en febrero de 2014 tras dos años juntos. En noviembre de 2015 se casaron en Nueva York, en una ceremonia privada se celebró en la residencia de la pareja en Manhattan, que acogió a apenas 50 invitados a los que se les pidió entregar sus teléfonos móviles para evitar captar imágenes de la ceremonia.

La ahora ex pareja no tienen hijos juntos. Olivier tiene dos de su primer matrimonio con la escritora francesa Charlotte Bernard, con quien se separó en 2010 tras 14 años de casados. Este fue el primer matrimonio de Mary Kate, y ahora su primer divorcio.

Desde pequeñas, las hermanas Olsen exprimieron su parecido en películas y series, entre otras cosas, hasta más no poder, convirtiendo su mundo en un imperio comercial. Por tal motivo, han aparecido más de una vez en la lista de la revista Forbes. La prestigiosa publicación las clasificó en conjunto como las undécimas mujeres más ricas del mundo del entretenimiento, con un valor neto estimado de $100 millones, y para el año 2018 Forbes estimó sus ganancias en unos $500 millones de dólares.

