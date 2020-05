A través de su reporte diario, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia informó que se confirmaron 3293 casos de dengue, 126 más que los indicados en el día de ayer. De todos ellos, 2796 son autóctonos y 9 importados, detallaron.

Las localidades más afectadas por el brote, hasta el momento son: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo (Las Talitas), Lules, Banda del Río Salí, Alderetes, Concepción y Trancas (Benjamín Paz), correspondientes a las Áreas Programáticas Centro, Este, Oeste y Sur.

Además, los serotipos circulantes son el DEN-1 y DEN-4, siendo este último uno de los más delicados, provocando cuadros más agudos de enfermedad, con posibilidad de muerte, según detallaron desde el grupo de Virología Molecular que lidera Andrea Gamarnik en la Fundación Instituto Leloir (FIL).





Por este estado de alerta, Vigilancia Epidemiológica continúa trabajando en atención de las personas afectadas y control de foco en las distintas áreas. Las medidas destinan un equipo al lugar donde se detectaron casos positivos de dengue, que se encargan de asegurar que las viviendas tengan sus patios limpios y sin espacios de posibles criaderos de mosquitos.

En esta línea de acciones, durante este jueves 14 de mayo además de los operativos de control focal, saneamiento y bloqueo de dengue que realiza la Brigada Provincial en las zonas de:

• 9 de Julio al 100, 500, 1400, 2700, 4800

• A. Rojo al 800

• Alberdi al 2300

• B° Autopista Sur manzana A

• Avenida Pedro M. Araoz al 300

• B° Alejandro Heredia manzanas 7, 10, 12, 13, 29

• B° El Salvador manzanas 8, 16, 19, 24

• B° Ex Aeropuerto manzanas K, L

• B° Juan Pablo I manzana K

• B° Parque Sur manzana O

• B° Puerto Argentino manzana F

• Benejan al 400

• Chacabuco al 200

• Dardo Molina al 600

• Eudoro Araoz al 400

• Pasaje Juan Padros al 2200

• Malabia al 1000, 2000

• Pasaje Magallanes al 1900

• La Plata primera cuadra, al 100, 800

• Larrea al 4100

• Entre Ríos al 100, 1200

• Bº Parque Sur Jujuy al 4100

• Julio Prebich al 800

• Las Heras al 2300

• Lopez Mañan al 400, 1200, 1900

• Luis M. Drago al 600

• Manuela Pedraza al 800

• Melian de Leguizamo al 500

• Moreno al 1300

• Octaviano Vera al 800, 900

• Pasaje Díaz Vélez al 1900, 2100

• B° Lola Mora Pasaje Ricardo Balbín al 600

• Pasaje Santa Cruz y Gerónimo Cabrera

• Ramón Araujo al 800

• República del Líbano al 1900

• Rondeau al 1900

• Tomas Edison al 200

• Pasaje Fernández al 500 (altura Jujuy 2800)

• Fortunata García 1200

• Pasaje Einstein al 1800

• B° Villa Alem Larrea al 500

• Avenida Alem al 900, 2400

• Santiago al 600

• Bolivar al 500, 2000

• Corrientes al 100

• Crisóstomo Álvarez al 1400, 2200

• B° Batalla manzana 6

• Avenida Gobernador del Campo al 200, 1800

• Junín al 600

• Isabel La Católica al 1100, 1300

• Francisco Aguirre al 200

• Avenida Siria al 2100

• Sarmiento al 300, 1300

• Marcos Paz al 2600

• Viamonte al 500

• Mendoza al 1100

• Uruguay al 3900

• Necochea al 2100

• Pasaje Luis Sáenz Peña al 2400

• Castro Barros al 600

• Castelli al 1400

• Pasaje Figueroa Alcorta al 1700

• Avenida Ejercito del Norte al 1900

• México al 2400, México y San Miguel

• Buenos Aires al 400, 500

• Chacabuco al 700

• Las Heras al 700

• Ayacucho al 300, 2900

• Amador Lucero al 200

• Alberdi al 600, 1300

• San Luis al 1900

• Pasaje Saravia al 1800

• Pasaje Baaclini al 1700

• Lavalle al 2000, 2500, 2900

• Avenida Independencia al 2300, 3000

• B° Alto Verde Ricardo Rojas al 200

• Frías Silva al 100- Yerba Buena

• Pasaje Cabildo al 1500

• Juan Alfonso Carrizo primera cuadra

• B° Villa 9 De Julio Perú al 100

• 25 De Mayo al 1400

• Colombia primera cuadra, 1600

• Catamarca al 1700

• Marco Avellaneda al 1900

• Ecuador al 1200

• Avenida Francisco de Aguirre al 1700,2400, 2600, 3600

• Paso de los Andes al 1100

• B° San José Pasaje Bernabé Araoz S/N

• B° Oeste II manzana C

• Manuel Alberti al 1000, 1300

• Canal Norte Sector N°:2

• Asunción al 1800

• Juan José Paso y Chile

• Perú al 2200

• Venezuela al 1400

• Suipacha al 1800

• Maipú al 2100

• Güemes al 400

• Bolivar al 2100

• B° Atsa manzana G

• B° Seoc III manzanas E, R

• B° Echeverría Ramírez de Velazco al 2500

• Pasaje Bernabé Araoz S/N

• Diego de Villarroel al 1000

• Costa Rica al 100

• Pasaje 1º de Mayo al 200

• Honduras al 1500

• Balcarce al 1700

• Venezuela al 1000

• Pasaje Brasil al 600

• Panamá al 900

• Blas Parera al 700, 800

• Luis F. Nougues al 1000

• Gobernador Gutiérrez al 900

• Martin Berho al 600

• José Colombres al 1900

• B° Lola Mora, Reyes Católicos al 600

• B° Ex Aeropuerto manzana G

• Charcas al 1100

• Guillermo Rawson al 1200

• Mariano Moreno al 1000

• B° Kirchner manzanas 8, 30

• Las Heras y Magallanes

• B° Soldado Huanca Pasaje Kennedy al 500

• Pasaje Chubut al 800, 1000

• Américo Vespucio al 1800

• Bernabé Araoz al 1600

• Libertad al 2200

• Pellegrini al 2000

• B° Villa Alem Matheu al 1000

• B° Nicolás Avellaneda manzana M- Yerba Buena

• Jujuy al 2800

Además, se desarrollarán también operativos de descacharreo y control focal en el Caps de San Cayetano.