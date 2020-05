“Por la plata baila el mono”, recita el refrán popular y cuando se trata de herencias es como un clásico de la literatura, hay patrones que se repiten siempre. Así sucedió en el escándalo entre la familia de Jorge Ibañez que se dio a conocer el martes por Confrontados (El Nueve), dado que a seis años del fallecimiento del diseñador, la madre (Mabel) y su hermana (Alejandra) se enfrentaron judicialmente. Si bien las versiones primarias suscitaban que se trataba de un problema por mala administración de los bienes del patrimonio (que es millonario), la abogada de la hermana del modisto, Alejandra Bellini prestó declaraciones a Informados de todo (América) y aseguró que se trata de otra cuestión.

“Mi representada está reclamando que su mama le atienda el teléfono, que la vea a ella y a sus nietos. Su nieta cumplió hace muy poco 15 años y su mamá no la llamó. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de afectos. Yo a Mabel la respeto muchísimo , porque a una madre que pierde un hijo yo la pongo en otro lugar. Yo no quiero hacer daño , todo lo contrario, es a favor de ella porque ella tiene una hija que la ama y necesita verla.”

Sin embargo, en ese momento irrumpió Pia Shaw para sumarle al caso información que le llegó de una fuente fuerte para el caso, cercana a las Ibánez. “Hoy la persona con la que me junté me mostró las imágenes, un video 10 de junio del 2019 y tengo entendido que fue al día siguiente fue la ultima vez que se encontraron en un banco. Varios meses más tarde se hace la denuncia de violencia familiar de Mabel a su hija a partir de este hecho. Incluso me dijo que por télefono Mabel vive situaciones violentas. Le pregunte a la persona si Alejandra estaba notificada de la denuncia y me dijo que no, que lo iba a estar cuando ingrese al país nuevamente“

Al escuchar el relato de la conductora, la letrada reaccionó con molestia. “La verdad es muy extraño, deberían haberla notificado, nunca me entere de nada. Ella tiene domicilio fiscal en la Argentina porque tiene una cuenta y el tema de la herencia, pero vive en Colombia hace 23 años. Pero esto no es un problema de plata, reitero, sino Alejandra nunca le hubiera dado la administración de los bienes a su mamá“.

Respecto al encuentro judicial que iban a tener ambas partes y la resolución del dinero, tal como le consultaron los periodistas, Bellini detalló: “Lo del dinero no esta resuelto; de hecho nosotros el 8 de abril teníamos una audiencia en Tribunales, en Lomas de Zamora, en el Tribunal de Familia, para que la señora Ibañez se presentara y hacer una audiencia de conciliación , para ver quienes iban a hacer las administraciones de cada una de las partes. Esto es así , dado que al fallecer el Papá de Jorge, tanto la viuda como la hermana son dueñas del 50% patrimonio“.

Pero el pez parece ser mucho más gordo en esta situación. Según afirma y reafirma la abogada de la hermana del diseñador, el conflicto que tomó forma de causa y terminó en la Justicia parte de internas familiares vinculadas con lo afectivo. “No es un tema de bienes. Alejandra jamás obtuvo una sola llamada de los contadores de la señora Mabel. Ella no atiende el teléfono, la llaman todos los días sus nietos para escucharla. La nena cuando cumplió 15 llamó a su abuela para que la saludara, no se pueden comunicar. En el teléfono o te da la casilla llena y no maneja redes, está dedicada al diseño nomas. Eso se fue resquebrajando y hay gente al rededor de Mabel que la fue manipulando. Aparte, destaquemos que estamos hablando de una persona súper sana mentalmente. Esto es un tema de emociones“.

Pese a las declaraciones firmes de la letrada, la compañera de fórmula de Guillermo Andino en la emisora de Vila pasó a dar detalles de ese episodio que habría sido el punto de inflexión y quiebre en la relación madre e hija. “La imagen que yo vi es su representada, una mesa, llena de dolares y alejandra con un celular sácandole fotos a la serie de cada dólar. La imagen que le seguía era Mabel tocándose la cabeza como diciendo que locura todo esto”, reveló lo que le dijo su fuente e indagó: “¿Existió esa escena en el Banco? yo hacia mi análisis al verlo, y pensé que su representada hizo eso para tener todo chequeado y que nadie se lleve ni un peso.

Luego de escuchar atentada la información de Shaw Bellini aseguró desconocer estos hechos pero sumó: “No tengo registro de eso, pero lo que sí se es que, lamentablmente, cuando Alejandra llegó al país, su madre no solo no la quiso atender, sino que cuando fue a la caja fuerte que estaba a nombre de las dos, ella ya no estaba, estaba a nombre de Mabel con otra persona. Te hablo de una caja e seguridad”.

Frente a este escándalo familiar que se mediatizó y que ya hecha raíces profundas en la Justicia, las aguas se dividen como consecuencia de las visiones y percepciones del conflicto entre las ibañez. Del lado de Mabel, según dio a conocer Pia, afirman que a Mabel la estresaba hablar con su hija porque cada vez que la llamaba a la noche le daba un pico de presión y no quiso hablar más porque le hacía mal; mientras que, desde la visión del entorno de Alejandra, la madre de Jorge no la dejó entrar al local la última vez que fue siendo dueña de la mitad del local y aseguran que la tienen coptada terceros.

Según puntualizó uno de los panelistas del ciclo, “del lado de la hermana de Jorge Ibáñez dicen que la tienen coptada, que la tienen secuestrada, que el télefono del local está a nombre de Alejandra, la asistente de Mabel y otro personaje que estaría con la asistente en convivencia. Alfredo Lema se llama y entre los dos estarían coptando ese patrimonio que es millonario“. En medio del caos, solo queda escuchar ambas campanas y según se supo, la de Mabel sonará pronto. Quedate esperando el próximo capítulo de la serie familiar. ¡Que caos!

A.A

Galería de imágenes