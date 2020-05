Por la cuarentena, Connie Ansaldi llegó a una curiosa conclusión sobre la falta de afecto físico que viven las personas como consecuencia del aislamiento social y obligatorio, lo que derivó en una reflexión sobre por qué son más importantes los abrazos antes que el sexo, al menos desde su perspectiva, gracias al rol que cumple la masturbación.

La expanelista que de exitosos ciclos como Intrusos (América), Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Cortá por Lozano y Morfi (Telefe) que abandonó la televisión para enfocarse a sus proyectos laborales de comunicación, posó para la cámara estando descalza en el piso, al lado de una puerta y leyendo un libro.

“Llegué a la conclusión que es más necesario un abrazo que el sexo. Porque si te ponés a pensar, uno puede autocomplacerse. En cambio no puede abrazarse solo. Y con este pensamiento me voy a dormir”, precisó la periodista en su posteo de Instagram que alcanzó casi tres mil “me gusta”.

A través de las historias de esa misma red social, la influencer también compartió un pensamiento íntimo debido a algunos favores que le hicieron en las últimas horas y que le causaron malestar. “Qué bronca me da la gente que me habla para pedirme cosas y ni siquiera me sigue. Es como que yo me chape a un pibe y que ni siquiera me guste, bue, puede pasar, pero no es lo que debería”, sentenció Connie.

Mirá la foto.

L.L.

