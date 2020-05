Días atrás, Sofía “Jujuy” Jiménez confirmó su separación con Juan Martín del Potro, a menos de un año de haber blanqueado su relación. Pero luego de que Rodrigo Lussich mencionara en Intrusos (América) que Jimena Barón, ex del tenista, estaría cerca de él, la cantante se comunicó con la panelista para aclarar los tantos.

Barón y DelPo terminaron su relación en 2018, tras casi un año de relación. Luego, “La Cobra” se vinculó sentimentalmente con Mauro Caiazza, su partenaire en Bailando por un Sueño, pero aquello no terminó tan bien. Desde entonces, Jimena Barón se ha mostrado sola, y ahora en cuarentena, en más de una ocasión se ha referido a sus ganas de tener un encuentro con un caballero para apagar el fuego que la abraza y no la suelta. Hasta bromeó con volver con cualquiera de sus ex en este momento de sequía en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus.

Luego de que Jujuy Jiménez confirmara en LAM (El Trece) que se separó del tenista, Rodrigo Lussich contó en Los Escandalones, su sección en Intrusos, que Del Potro habría apostado por un nuevo acercamiento con la intérprete de “Puta”, “Se acabó” y “Quién empezó”, su también ex. “Lo cierto es que ahora él separado de vuelta volvió a marcar el teléfono de una ex. Aburrido en cuarentena le escribió un mensajito a Jimena Barón. Cuando él ataca el Covid destruye”, dijo el periodista, comparándolo con el virus pandémico, tal como hizo Jorge Rial con Nicolás Cabré.

Enterada de la información, Jimena salió a aclarar el tema en la red. “El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana”, escribió en su cuenta de Twitter, enojada con el rumor y solidarizándose con Jujuy.

🤍 — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) May 14, 2020

Por su parte, Jujuy Jiménez agradeció el accionar de Jimena, y a través de una serie de historias de Instagram habló de la conversación que mantuvieron. “Después de ver, escuchar, interpretar, suponer… no pensaba salir a decir nada, pero como Jime salió a decir, quiero yo también bancarla y contar que me pareció un gestazo. Estas cosas hay que compartirlas porque se contagia y está buenísimo”, arrancó su descargo.

“Ella, de la nada, sin ninguna obligación ni necesidad, se tomó el trabajo y el tiempo de paralizar mi mente, o que no me perturbe, y aclararme que ella no tenía nada que ver”, destacó la modelo. “Me parece que no existen muchas ex así”, agregó y se rió pícaramente, al tiempo que indicó que sintió como “un gran regalo” el llamado de la actriz.

“En un mundo donde el machismo sigue tan arraigado, se empieza, por suerte, a replantear y a haber un montón de cuestiones. Esta cosa de mujer a mujer creo que hay que celebrarla, aplaudirla, compartirla y que, de verdad, se contagie“, señaló contenta, a pesar de la separación en sí.

Por último, sobre el tema expresó: “Una separación por supuesto que es triste, pero queda ahí, se lo entrego al universo y que sea lo que tenga que ser”. Y concluyó: “Yo, desde acá, mando amor. Gracias a todos”, concluyó con una sonrisa y mucha buena onda.

