Así como una de las leyes máximas de los medios es que “nadie se salva del archivo”, podríamos decir que los famosos jamás se salvan de los “haters” (odiadores), que son aquellas personas que a través de cuentas reales o fake (falsas) lanzan comentarios, amenazas o incluso mandan material con carga de odio y negatividad contra otros. Desde este punto, cuanto más influencia, más “blanco fácil” son y así le sucede a Jorge Rial, dado que es una de las primeras figuras de la televisión. Por tal motivo, el conductor de Intrusos (América), reveló como se maneja con este grupo de personas diseminadas en las redes.

“En las redes hay más amor que odio, pero uno se queda en la puteada“, comenzó el periodista en referencia a las amenazas de muerte que, según reveló Luisana Lopilato en un móvil para el programa, le hicieron a Michael Bublé y añadió a su descargo: “Por eso siempre recomiendo esto, que yo lo vengo haciendo hace años, que es no leer los comentarios. Yo escribo, leeme, después decí lo que quieras. Yo no leo porque si no te quedás enganchado con una puteada y no con los otros diez que te dice ‘qué bueno, qué bueno‘… Hay mucha gente de mierda”.

Yo no leo porque si no te quedás enganchado con una puteada y no con los otros diez que te dice ‘qué bueno

Dado que Rial es unas de las mayores figuras de la TV argentina aseguró que el “juego” que opera en los medios y el de las redes sociales es súper diferente y en medio de un debate abierto con su panel llegó a la conclusión de que “posiblemente por eso los que salen de redes , muchas veces, fracasan en lo masivo, porque es otra cosa”.

Además , en cuanto al conflicto que viven todos los famosos o figuras públicas de los medios con aquellas personas que se dedican a fustigarlos, remató: “Bardear es fácil, no tiene ninguna construcción, ni emotiva, ni literaria, el tema es después sostenerlo”. Recordemos que la figura de la emisora de Daniel Vila cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram y otros tantos en Twitter. Si bien su contenido es más profesional que personal, también suele compartir posteos de su nieto, las hijas de Romina o momentos con su esposa y es; particularmente de sus intimidades, que los haters más se hacen eco para lastimarlo. ¡Gran decisión!

A.A

Galería de imágenes