El Ministerio de Salud Pública de la Provincia informó que se confirmaron a la fecha 3293 casos de dengue, de los cuales 3284 son autóctonos y 9 importados. La región Centro – Norte del país cursa un brote de Dengue. En Tucumán se confirmó un brote en Gran San Miguel de Tucumán y otras localidades.

A través de distintas iniciativas, Vigilancia Epidemiológica continúa trabajando en atención de las personas afectadas y control de foco en las distintas áreas. Las medidas destinan un equipo al lugar donde se detectaron casos positivos de dengue, que se encargan de asegurar que las viviendas tengan sus patios limpios y sin espacios de posibles criaderos de mosquitos.

Si presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de huesos, realizar la consulta en el centro sanitario más cercano o comuníquese con nuestra línea de Vigilancia Epidemiológica: 0800-555 8478.

Trabajos de saneamiento

Durante este jueves 14 de mayo, la Brigada Provincial realizará operativos de control focal, saneamiento y bloqueo de dengue en:

9 de Julio al 100, 500, 1400, 2700, 4800

A. Rojo al 800

Alberdi al 2300

B° Autopista Sur manzana A

Avenida Pedro M. Araoz al 300

B° Alejandro Heredia manzanas 7, 10, 12, 13, 29

B° El Salvador manzanas 8, 16, 19, 24

B° Ex Aeropuerto manzanas K, L

B° Juan Pablo I manzana K

B° Parque Sur manzana O

B° Puerto Argentino manzana F

Benejan al 400

Chacabuco al 200

Dardo Molina al 600

Eudoro Araoz al 400

Pasaje Juan Padros al 2200

Malabia al 1000, 2000

Pasaje Magallanes al 1900

La Plata primera cuadra, al 100, 800

Larrea al 4100

Entre Ríos al 100, 1200

Bº Parque Sur Jujuy al 4100

Julio Prebich al 800

Las Heras al 2300

Lopez Mañan al 400, 1200, 1900

Luis M. Drago al 600

Manuela Pedraza al 800

Melian de Leguizamo al 500

Moreno al 1300

Octaviano Vera al 800, 900

Pasaje Díaz Vélez al 1900, 2100

B° Lola Mora Pasaje Ricardo Balbín al 600

Pasaje Santa Cruz y Gerónimo Cabrera

Ramón Araujo al 800

República del Líbano al 1900

Rondeau al 1900

Tomas Edison al 200

Pasaje Fernández al 500 (altura Jujuy 2800)

Fortunata García 1200

Pasaje Einstein al 1800

B° Villa Alem Larrea al 500

Avenida Alem al 900, 2400

Santiago al 600

Bolivar al 500, 2000

Corrientes al 100

Crisóstomo Álvarez al 1400, 2200

B° Batalla manzana 6

Avenida Gobernador del Campo al 200, 1800

Junín al 600

Isabel La Católica al 1100, 1300

Francisco Aguirre al 200

Avenida Siria al 2100

Sarmiento al 300, 1300

Marcos Paz al 2600

Viamonte al 500

Mendoza al 1100

Uruguay al 3900

Necochea al 2100

Pasaje Luis Sáenz Peña al 2400

Castro Barros al 600

Castelli al 1400

Pasaje Figueroa Alcorta al 1700

Avenida Ejercito del Norte al 1900

México al 2400, México y San Miguel

Buenos Aires al 400, 500

Chacabuco al 700

Las Heras al 700

Ayacucho al 300, 2900

Amador Lucero al 200

Alberdi al 600, 1300

San Luis al 1900

Pasaje Saravia al 1800

Pasaje Baaclini al 1700

Lavalle al 2000, 2500, 2900

Avenida Independencia al 2300, 3000

B° Alto Verde Ricardo Rojas al 200

Frías Silva al 100- Yerba Buena

Pasaje Cabildo al 1500

Juan Alfonso Carrizo primera cuadra

B° Villa 9 De Julio Perú al 100

25 De Mayo al 1400

Colombia primera cuadra, 1600

Catamarca al 1700

Marco Avellaneda al 1900

Ecuador al 1200

Avenida Francisco de Aguirre al 1700,2400, 2600, 3600

Paso de los Andes al 1100

B° San José Pasaje Bernabé Araoz S/N

B° Oeste II manzana C

Manuel Alberti al 1000, 1300

Canal Norte Sector N°:2

Asunción al 1800

Juan José Paso y Chile

Perú al 2200

Venezuela al 1400

Suipacha al 1800

Maipú al 2100

Güemes al 400

Bolivar al 2100

B° Atsa manzana G

B° Seoc III manzanas E, R

B° Echeverría Ramírez de Velazco al 2500

Pasaje Bernabé Araoz S/N

Diego de Villarroel al 1000

Costa Rica al 100

Pasaje 1º de Mayo al 200

Honduras al 1500

Balcarce al 1700

Venezuela al 1000

Pasaje Brasil al 600

Panamá al 900

Blas Parera al 700, 800

Luis F. Nougues al 1000

Gobernador Gutiérrez al 900

Martin Berho al 600

José Colombres al 1900

B° Lola Mora, Reyes Católicos al 600

B° Ex Aeropuerto manzana G

Charcas al 1100

Guillermo Rawson al 1200

Mariano Moreno al 1000

B° Kirchner manzanas 8, 30

Las Heras y Magallanes

B° Soldado Huanca Pasaje Kennedy al 500

Pasaje Chubut al 800, 1000

Américo Vespucio al 1800

Bernabé Araoz al 1600

Libertad al 2200

Pellegrini al 2000

B° Villa Alem Matheu al 1000

B° Nicolás Avellaneda manzana M- Yerba Buena

Jujuy al 2800

Se desarrollarán también operativos de descacharreo y control focal en:

Caps San Cayetano.

Los equipos de salud además continúan la labor de educación para la población con el objetivo de que se encuentren atentos ante los síntomas que pueden aparecer, para así abordarlos de forma oportuna.

El Ministerio de Salud Pública solicita la colaboración de todos los ciudadanos para eliminar los criaderos de mosquitos, evitar acumular agua estancada, mantener limpios los patios y jardines, renovar el agua de floreros y bebederos y eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua: Sin mosquito, no hay dengue.

Recomendaciones

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).

Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.

Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.

Mantener los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

También es importante prevenir la picadura del mosquito:

Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones.

Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales.