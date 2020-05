Cuando en Intrusos (América) todo era alegría por la repercusión que tuvo la entrevista que le hicieron a Luisana Lopilato, Adrián Pallares expuso en vivo su bronca contra Agustina Cherri por la dura respuesta que esta le dio a una productora del programa cuando se contactó con ella para ofrecerle que salga al aire.

Jorge Rial estaba diciendo que, afortunadamente, la actriz que reside en Canadá junto a Michael Bublé tenía muchas ganas de hablar y que poder haberla tenido ayer en el ciclo fue un gran logro de la producción. Esto motivó al panelista Guido Záffora a que hiciera mención de un tuit de Gonzalo Heredia, quien por el momento prefiere no dialogar con la prensa.

“Me sorprendió un tuit de Gonzalo Heredia, que muchos le preguntan para hablar de la situación de Polka, de Actores y que no le responde a ningún productor. Puso ‘perdón que declino las invitaciones’. A todos los productores les responde por Twitter, pero está bueno también responder por WhatsApp, sabiendo que los productores también la están remando en dulce de leche. Hay otros, como una primera actriz que no voy a dar el nombre, que te dice ‘esperemos que no tengo nada para promocionar’, pero que te dice que va a salir”, indicó el periodista.

“Voy a leer lo que contestó Agustina Cherri porque se lo merece”, dijo Pallares para interrumpir a su compañero, y reveló la breve conversación que una productora tuvo con quien hasta hace algunas semanas era protagonista de Separadas (El Trece).

Che perdón, pero no tengo una opinión interesante para agregar sobre lo q vivimos. Pido disculpas si no contesto las invitaciones a programas. Creo q es un momento de introspección más q d palabrerío y así lo vivo. Gracias. — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) May 12, 2020

“Todo el mundo se merece saber lo que opina Agustina Cherri cuando la llamamos para hablar y hacer lo que le decimos a todos los famosos, que es que hable de lo que tenga ganas. Contestó: ‘prefiero que no me molesten’“, contó indignado.

“La verdad… es innecesario. A una productora nuestra, a Vicky, que la llama para invitarla. La verdad es que le puede contestar de mil maneras distintas. ¿Prefiero que no me molesten?”, expresó enojado Adrián, que además de panelista también es productor del envío conducido por Rial.

“Es un mantenimiento para que la gente no se olvide de ellos”, agregó el conductor con ironía, mientras que Záffora aseguró que siempre es preferible el respeto a la hora de dialogar con la gente del medio.

L.L.

Galería de imágenes