Con un arma, chaleco antibalas y esposas de policía, un hombre merodeaba en Villa Angelina. Al notar su presencia sospechosa, los vecinos dieron aviso al 911 y personal policial lo aprehendió rápidamente.

“En horas de la tarde de este martes, vecinos de calle Cangallo al 500 llamaron al Sistema de Emergencias 911 informando que en la zona había una persona sospechosa que estaría vestida como policía. Inmediatamente concurrieron al lugar móviles y motoristas del 911 y en inmediaciones de esa dirección lograron divisar al sospechoso”, informó el Director General de Prevención Ciudadana, Servando Burgos.

“Esta persona circulaba en una motocicleta y, aunque vestía de civil, llevaba puesto un chaleco antibalas, una muslera de policía, un revólver calibre 22, un juego de esposas y una radio con la que escuchaba todo lo que se hablaba por la frecuencia policial. Tras la requisa, descubrimos que el chaleco era de características muy similares a los de la policía y que el arma de fuego estaba apta para funcionar, con ocho cartuchos”, detalló Burgos. El Jefe del 911 explicó además que el hombre no contaba con ningún tipo de permiso ni documentación para la tenencia o portación de armas de fuego.





“A pesar de que el sospechoso manifestó que trabajaba en la zona como ‘rondín’ realizando recorridos y vigilancia para garantizar la seguridad, ningún vecino lo conocía y negaron haberlo contratado para ese servicio”, informó el comisario.

El hombre de 38 años fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía Criminal de la I° Nominación, desde donde se dispuso que se realice la constatación de su domicilio, se soliciten sus antecedentes y se lo someta a los exámenes de rigor, mientras que los elementos y la moto en la que circulaba fueron secuestrados. “Recomendamos a la ciudadanía que, si van a confiar en alguien para que realice esa tarea, corroboren que estén registradas en alguna entidad y que cuenten con certificados de buena conducta”, señaló Burgos.

Por otro lado, recordó a la sociedad que tienen a su disposición el 911 para las emergencias y que es necesario que no corten la llamada al sentir el tono de espera. “Recibimos muchísimos llamados, por lo que cada dependencia cuenta con móviles y motos del 911 para dar respuesta rápida. Rogamos a los ciudadanos que persistan en la llamada, no corten y esperen en línea para no perder el lugar en la fila de espera”, explicó.