La Legislatura provincial volverá al recinto el próximo jueves 21 de mayo, a las 8.30, con diversos temas a tratar por los parlamentarios. Será la cuarta sesión en tiempos de pandemia que convoca el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien ayer en reunión de Labor Parlamentaria consensuó con los presidentes de bloques llevar a debate la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela.

Al respecto, el legislador de Cambiemos, José Ricardo Ascárate, expresó que “hay un dictamen de la comisión de la Mujer que tiene dictamen de comisión desde el mes de febrero que habla de la adhesión, pero hay otros dos proyectos que tendrán tratamiento de comisión este jueves para ser llevado al recinto la próxima semana”.

A su entender, la provincia debería adherir a la ley nacional 27.499 denominada Ley Micaela, hasta ahora Tucumán es la única que no lo hizo, cuyo concepto básico es impulsar la capacitación del persona de los tres poderes del Estado sobre la violencia de género, además de elaborar protocolos de actuación para prevenir y términar con este flagelo. “El que no lo entienda esto, debería saber que esta cuarentena obligó a la convivencia en situaciones bastante difíciles, y los violentos han potenciado esa violencia sobre sus víctimas. Por hay que tomar el toro por las astas de una buena vez, y lo que hay que hacer es adherir a la Ley Nacional tal como está”, afirmó Ascárate.

“Acá no hay ideología de por medio, acá hay violencia con la mujer, y la ley es muy clara en ese sentido. Y Tucumán no puede ser la única provincia que atrase en este tema, 24 distritos ya están con la Ley Micaela, dejemos entonces de discutir por palabras cuando todos queremos que no haya más mujeres muertas”, sentenció el legislador opositor.

The post VIDEO: para Ascárete no adherir a la Ley Micaela es una señal de atraso appeared first on Los Primeros TV.