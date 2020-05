Desde que Facundo Ambrosioni, padre de su hijo, abandonó su casa tras duras discusiones y descubrimiento de infidelidades, las cuentas de frases profundas se volvieron su pasatiempo preferido, al igual que conversar con sus seguidores en la redes sociales para descargar y sanar. Se podría decir que Morena Rial pasó por muchos cambios emocionales en estos últimos meses y si a eso le sumamos la cuarentena, el cuadro es aún peor. Siguiendo esta línea, hace unos días una desconocida causa de “fuerza mayor” dejó a la mediática de urgencia en el médico , hecho que alarmó y llevó a que sus fanáticos a creer que estaba embarazada. Por tal motivo, dejó en claro las cosas mediante un vivo.

“¿Embarazada? no chicos. Ni en pedo a parte, de quien? sería como la Virgen María, maso menos“, lanzó entre risas la hija del conductor de Intrusos (América), dejando tranquilos a los usuarios de Instagram que le consultaban enérgicamente si su ida al médico del otro día estaba relacionada a un segundo hijo.

Sin embargo, como era de esperarse ante este rumor, la mediática desterró toda posibilidad de un segundo embarazo, explicando con humor la razón lógica por la cual, aunque quisiera, no podría: no está con nadie en estos momentos y además, está en cuarentena, como todos. Es por ello que, en medio del vivo, se escucha a su amiga de fondo – con quien convive en medio del aislamiento obligatorio- reirse a carcajadas por la inesperada ocurrencia de la gente que, incluso luego de escuchar su contundente mensaje en vivo, seguía hablándole de un posible bebé.

Todo partió de una inesperada visita de Jorge Rial al departamento de su hija mayor para ir a buscar a su nieto Francesco y estar con él hasta que Morena finalizara su visita al médico. “Para los que se enojan, fue un caso de fuerza mayor. Mi hija tuvo un problema de salud y por eso lo fui a buscar. Con todos los permisos y recaudos del caso. No fue recreativo. No tomé un avión. No me crucé con nadie. No usé transporte público. Una vez que se superó el momento volvió con su madre. Relax y gracias por preocuparse“, profundizó la figura de América, luego de recibir críticas de la gente por considerar que “rompió la cuarentena” para disfrutar de Francesco.

A.A

