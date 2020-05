Desde que se debutó con la creación de Poliladron allá por 1995, Polka se transformó en sinónimo de ficción en la Argentina. Por eso, tras la decisión de ponerle un punto final a Separadas, la telenovela que se emitió por última vez el 19 de marzo por el comienzo de la cuarentena decretada en medio de la pandemia por el coronavirus, la realidad de la empresa que fundó Adrián Suar es preocupante y, tal como dicen puertas adentro de la productora, están en “peligro“.

“Una productora con la estructura que tiene Polka no puede sostenerse si no tiene una determinada cantidad de horas de ficción, y eso solamente se lo puede dar una tira”, explica a Exitoína alguien que conoce, y mucho, los pasillos de la productora argentina. “Nadie tiene esa estructura. Por eso Polka terminaba una tira y arrancaba otra. Más todo lo que tiene del streaming, por supuesto. Pero lamentablemente el panorama no es muy alentador”, agrega.

¿A qué se hace referencia cuando se habla de estructura? La empresa tiene entre 300 y 350 empleados entre planta fija y contratados, y sin una ficción diaria en el aire, es imposible que pueda sostener los costos por una sencilla razón: el 70 por ciento de la facturación de Poka se genera mediante las tiras. El 30 por ciento restante es mediante clientes como Netflix, HBO, Turner y Disney, pero con proyectos que son esporádicos y que a lo sumo llevan entre ocho y diez horas de televisión.

En este punto, la no vuelta al aire de la ficción que protagonizaban Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo, Gimena Accardi, Agustina Cherri y Julieta Zylberberg, es un golpe demoledor y que los deja en jaque. Por eso, hoy por hoy, se evalúan dos alternativas para la compañía que construyó Suar: O Polka reduce su estructura de empleados o cierra. No ven otras salidas viables.

Aquí comienza a revelarse la interna que domina a la empresa que tiene tres partes asociadas. Clarín es el dueño de 55 por ciento, Adrián posee el 27%, y Fernando Blanco el 18%, aunque no tiene ni voz ni voto. ¿Dónde radica la diferencia entre ellos? Hace tiempo que al grupo dueño de El Trece dejó de interesarle la ficción como negocio por los altos costos de producción.

“El Grupo Clarín puede rescatar Polka, pero es toda una decisión. La verdad es que el único que se rompe el alma para que la ficción siga es Adrián Suar“, sostiene alguien muy cercano al entorno del Chueco, y agrega: “Esto es un negocio, nadie quiere perder guita. Un capítulo de una tira cuesta, de mínima, tres millones de pesos, mientras que comprar un episodio de una lata extrajera sale alrededor de $500.000. Es imposible producir con esos costos”.

En la mayor intimidad de Polka mantienen un anhelo que hoy parece muy difícil de concretarse: una ley que regularice una cuota de ficción nacional en los canales de aire, y que haya una unión entre productores, el SAT (Sindicato Argentino de Televsión) y la Asociación Argentina de Actores para buscar una manera de producir ficción con costas más bajos en medio de la crisis generada por el coronavirus.

En este punto, y ante el reclamo sindical de la entidad que lidera Alejandra Darín por la falta de pago de los salarios de los elencos en los últimos dos meses, desde la productora sostienen que eso “se va a solucionar. Obviamente hay que renegociar los contratos porque no se trabajó, pero se va a pagar. Ese no es el problema. La cuestión es la cantidad de empleados y qué hacer con la estructura en este contexto”.

La empresa con la que Adrián Suar se jugó todos sus ahorros hace más de veinte años no solo está en crisis, sino que puede desaparecer en un contexto global muy complicado. En medio de internas y de la caída de un 50 por ciento de la torta publicitaria en televisión, el emblema de la ficción quedó contra las cuerdas.

