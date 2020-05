En las últimas horas se conoció el alarmante caso que vive Ezequiel Pocho Lavezzi bajo una amenaza digital en la que arremeten directamente contra él. La exfigura de la Selección Argentina recibió una “pornoextorsión” por una suma de $5000 dólares, operativo en el que también involucraron a su actual pareja, Natalia Borges, hecho sobre el cual se hizo mención este miércoles a la mañana en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), al igual que la vinculación directa que el deportista hizo con su exnovia, Yanina Screpante, en el ciberdelito.

El periodista Martín Candalaft aseguró que el caso es un completo escándalo y no solo mediático, dado que trascendió automáticamente a la Justicia. “Para que se den una idea, el Ministerio Público Fiscal ya sacó un comunicado para explicar cómo sigue la causa“, aseguró el panelista de LAM para sumar a los datos que se conocieron ayer sobre el pase directo de dos denuncias por parte del exjugador de San Lorenzo a la fiscalía porteña encargada de los delitos cibernéticos.

En esa línea, el integrante del ciclo conducido por Ángel de Brito prosiguió a leer parte del expediente que se dio a conocer y en el que se involucra a la expareja de Lavezzi de forma directa: “En dicha oportunidad el letrado, Mauricio D’alessandro, denunció que desde hace una semana, Natalia Borges, actual pareja de su cliente, recibió reiterados mensajes por Instagram de una cuenta a nombre de Cinthia y de otra a nombre de ‘Pocho Rosary’, quienes le mandaron capturas de conversaciones privadas que él había mantenido en el pasado; como así también fotos y material fílmico de su intimidad” .

“El denunciante (Lavezzi) acompañó a su presentación capturas de pantalla de algunos mensajes citados, estimando que varios de ellos y especialmente un video, habrían sido viralizados por la expareja de su cliente, Yanina Screpante y/o por otra persona a través de una cuenta falsa“, continuaba el documento judicial, mientras que De Brito y su colega reafirmaron que el santafesino acusa directamente a la modelo con la que estuvo en pareja durante casi diez años.

Luego de darse a conocer el nombre y apellido de quien el Pocho apunta con todos los dardos en la Justicia, Martín profundizó los detalles de la causa. “Se investiga: hostigamiento digital, suplantación de personas y difusión de imágenes íntimas sin autorización de la víctima“, informó el panelista, y añadió que son “causas graves”.

En esa misma línea, Yanina Latorre reflotó el archivo, dado que no es la primera vez que se difunde material íntimo de Lavezzi, y aseguró: “Esos videos que están circulando los tenía Screpante y Pocho en una computadora. Cuando Yanina todavía estaba con él, ella lo defendía y decía que eran suyos, por eso ahora la acusa a ella”.

Por otra parte, cabe destacar que la cuenta “Pocho Rosary” que se menciona en el expediente, es la cuenta oficial del morocho que fue clonada (con otra foto) para hablarle a Borges e impulsar el ciberdelito, y que la misma empezó a tener una conversación con esa mujer llamada Cinthia en la que hubo contenido picante y sexual con el correr de las semanas. “En ese contexto, desde esta cuenta -que nadie sabe quien la creo- le mandan a esta tal Cinthia los videos reales de Lavezzi”, informaron en LAM.

“Entonces, cuando el Pocho presenta a su novia actual, Cinthia lo contacta a Lavezzi para decirle que era un caradura, que acaba de presentar a Borges y él le contesta ‘mirá, yo Facebook no lo abro hace 2 años, no soy yo’. Cinthia no le creyó e igualmente amenazó a Borges para que sepa a que persona tenía al lado”, continuó el relato del periodista y añadió: “Por eso lo que investiga la Justicia es quien está detrás de la cuenta de Lavezzi y cómo consiguieron el material. La teoría que sostiene el Pocho es que toda la conversación entre Cinthia y la cuenta falsa de él estuvo premeditada para que el ‘pocho falso’ le mande los videos a esta chica y ella con ese material arme la amenaza y el escándalo”.

A modo de remate, el panel del programa de El Trece recordó que también hay mucho dinero de por medio y separación de bienes entre el exfutbolista y la modelo.

