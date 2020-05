Luego de Michael Bublé y Luisana Lopilato comenzaran con los vivos en Instagram en las redes sociales ocurrió un estallido. Ciertas actitudes extrañas del cantante con la actriz argentina despertó la polémica, luego de que varios consideren que había violencia de género y que él la maltrataba. De hecho, que se hizo eco el mundo, la ex Cris Morena salió con los tapones de punta a defender a su marido y a su familia, al igual que todos los Lopilato. Sin embargo, hasta el día de hoy, la “duda” sobre posible violencia de género enquistada en algunos, le valió de gravísimas amenazas contra el autor de Everything.

Tras el escándalo, la rubia salió en redes sociales para aclarar el malentendido y por primera vez desde el escándalo internacional, en diálogo con Intrusos (América), la actriz se explayó a corazón abierto: “No le quiero dar tanta importancia a este tema, son acusaciones de personas que no me conocen, ni a mi entorno, ni a mi familia. Mike esta todo el tiempo fijándose como hacerme mas feliz y no lo digo por creerme mil, es así. Él es un caballero” y añadió en mención al cáncer que transitó su hijo mayor, Noah. “Nosotros sufrimos mucho como familia para darle lugar a estas situaciones, no hay espacio más que para el amor. Sí voy a confesar que sentí mucho dolor, si ellos querían lastimarme lo lograron. Porque teniendo que salir a hablar de mi verdad, ponerle el cuerpo y aún así que haya gente a la que no le alcance y sigan alimentando un tema que saben que no es verdad, es duro”

En esa línea, la actriz aclaró cual fue su reacción ni bien vio que era tendencia en redes: “Yo le preguntaba a mi mánager Javier que pasaba porque no lo entendía. Osea trabajo en Argentina desde muy chica, desde los 6 años, tengo 33, ellos conocen a mi familia, de donde vengo, etc. Javier me explicaba que hablaba con los productores de los programas y ellos contestaban que tenían que hablar del tema porque era trending topic. Me dolió, pero también tengo que reconocer que recibí mucho amor por parte de la gente”.

En medio de un descargo enérgico por Skype a larga distancia, Luisana le confesó a Jorge Rial un hecho estremecedor y alarmante. “En algún momento sentí y siento miedo. No sabes la cantidad de gente que me mandó fotos con armas diciendo que lo iban a matar a Mike cuando llegue a la argentina. Me mandaban fotos con navajas diciendo que le iban a cortar los dedos. Decían que le iban a poner una bomba. ‘Cuando llegues a la Argentina esperanos en el aeropuerto que te vamos a hacer una golpiza’ , mandaban”, aseguró con expresión de temor y preocupación.

Incluso añadió lo que decían contra ella: “Leía cosas como ah no ella cree en dios, es tontita. Y no, tontita no soy. Ni tampoco me voy a callar de pasarme una cosa así, se perfectamente donde tengo que ir y Mike tampoco lo permitiría; entonces, llega un momento que decís no hablo más listo, no respondo pero no es lindo esto. Mis amigos, familia me dicen tranqui no lo van a matar, pero bueno no es nada lindo que te amenacen de muerte. Tengo millones de amenazas, por supuesto que lo más lindo tapa todo esto, pero me da miedo por mi familia. Soy argentina es mi país“.

Además destacó que no puede darle un lugar a tanta maldad porque no les hace bien y reiteró: “Esta familia sufrió mucho, ya lo saben, no tengo tiempo para esto . En mi casa hay amor, y nada más. Yo voy a buscar a Noah con sus compañeros y a veces los traigo a casa, porque amo ver la casa llena de amor, de risas, esta familia es así”.

Respecto al ícono del jazz, Lopilato reveló cómo reaccionó Bublé al notificarse de la voluntad de atentar contra su vida. “Mirá, Mike ama Argentina , ama estar conmigo allá cuando voy a trabajar y acompañarme, para él son vacaciones, le encanta los amigos que tiene en Argentina y obvio lo recibió con dolor”. En esta misma línea sumó que Mike es conocido por todo el mundo, sin embargo, las amenazas solo llegaban de parte de este país.

A modo de cierre del tema, lanzó un mensaje reflexivo a fin de poner el foco en los asuntos que requieren verdadera atención. “Mientras yo estoy hablando de esto, ahora hay una mujer muriendo en Argentina. Por eso me da dolor y enojo que tomen mi caso, cuando tienen que darle importancia a los otros casos, muchas mujeres estarían mejor de lo que están. A mi no me jode que me digan actuás mal, sos fea, etc, contestame lo que quieras, pero cuando me amenazás y mi familia corre peligro, no me gusta“.

