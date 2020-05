Siendo Tucumán la única provincia del país que no se adhirió a la Ley Micaela, el legislador Ricardo Bussi insistió que se necesita un proyecto sin ideologías y aseguró que no conoce “mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres“.

En una entrevista concedida a la radio porteña FutuRock, el tucumano defendió que “queremos hacer una ley propia, que no tenga tintes ideológicos como la Ley Micaela, que tiene el mismo propósito que la nuestra pero con un tinte feminista“.

Además de explicar que cree “que la violencia debe abordarse desde un punto de vista más genérico y abarcativo“, el referente de Fuerza Republicana sostuvo que “el hombre y la mujer no son iguales, son complementarios“.

Para sostener sus dichos, Bussi aclaró que “repudiamos la violencia desde todo punto de vista. No desde los ‘ismos’ ni las modas contemporáneas. Lo que quieren estas corrientes ideológicas son pensamientos que comprende y adhiere un determinado sector de la sociedad“.

Entrevistado por Florencia Halfon, en el programa “Ahora dicen“, Bussi arremetió contra el feminismo y lo tildó de moda: “apareció hace cuatro días“.

Para el último, el líder de la primera minoría en el parlamento tucumano, dejó los conceptos más polémicos y que más repercusión tuvieron en las redes sociales y en los medios digitales nacionales. “No conozco asesinatos por su condición de mujer. Conozco hombres que han asesinado mujeres por celos, envidia, drogas… Por el hecho de ser mujer, no conozco. Que mate a sus tías, a sus hermanas. ¿Por el hecho de ser mujer? No conozco ninguno“, apuntó el legislador, que además confesó desconocer el caso Belén, la tucumana que purgó tres años de cárcel (fue condenada a ocho) por haber sufrido un aborto espontáneo.