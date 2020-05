Los Escandalones se han consoliado como uno de los segmentos más divertidos de Intrusos, pero hoy su creador, Rodrigo Lussich, recibió una fuerte crítica de Martín Cirio, el popular youtuber también conocido como La Faraona, que lo acusa de haberle robado su trabajo por realizar un listado de “famosos que envejecieron como señoras”.

El panelista del programa de América utilizó su espacio para decir que Axl Rose, Paul McCartney, Piero, Guillermo Coppola, Juanse y muchas celebridades más han conseguido un look similar al de otras reconocidas mujeres mayores con el paso de los años, y esto provocó que en las redes lo comparen con el trabajo que el influencer realiza en su cuenta de Instagram en clave de humor.

“Me levantaron a las tres de la tarde con bardo. En Intrusos, Rodrigo Lussich está haciendo un ránking de famosos convertidos en señoras. ¿Les suena conocido esto? Porque creo que ya lo vi. Ah sí, en mi Instagram”, expresó con sarcasmo el comediante a través de sus historias.

“Encima entro al Twitter de la Lussich y me tiene bloqueada. O sea, me tenés bloqueada para Twitter, pero con las ideas no hay bloqueo. A ver, todos nos inspiramos o choreamos, pero pasá la fuente o al menos no te hagas el pelotudo. No lo descubriste vos, lo choreaste”, continuó Cirio, cuya indignación llegó al punto máximo luego de enterarse que el periodista también trató de “señora” a Mariano Martínez, una de las celebridades a las que él más señala de esa manera. “Solo yo puedo bardearlo, es mi descubrimiento”, lanzó entre risas.

El artista oriundo de Parque Patricios les pidió a su más de un millón de seguidores que se dirijan a Twitter para dedicarle el hashtag #LussichRatera al exconductor de El Nueve, y este rápidamente se convirtió en tendencia nacional.

“Hagamos TT #LussichRatera para que entiendan que hay que laburar, y si ‘nos inspiramos’ en ideas ajenas, minimo decirlo y no hacerse el boludo”, escribió el instagramer en la red social del pajarito.

Días atrás, otra fuerte crítica a un periodista había tenido lugar en las redes cuando el youtuber Pablo Agustín incentivó a que sus seguidores usen el hashtag #FantinoRata por no haberle dado el crédito correspondiente de una entrevista que le hizo a Estanislao Dyhzy Fernández. Luego, el conductor de América le pidió disculpas al aire en nombre propio y de todo su equipo.

