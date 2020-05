Así como los policiales de enigma en series y películas son fórmulas que no fallan, los enfrentamientos de familias por herencias tampoco, dado que la lucha por repartir el patrimonio que deja un fallecido es un tema legendario, que ocurre desde siempre con todos sus espectáculos desafortunados y no fue diferente en la familia de Jorge Ibañez a seis años de su muerte. En esta oportunidad, tanto la madre (Mabel) como su hermana (Alejandra) son los pilares del enfrentamiento por el manejo de los bienes del ex diseñador.

La herencia que dejó Ibañez, según pudo saber Confrontados (El Nueve) incluye veinte propiedades, dinero en una caja de seguridad y varias cuentas bancarias; por lo que que, al haber mucho en juego, ni un lazo como el de madre e hija fue tan fuerte y sobre este punto habló la abogada de la hermana del fallecido. “Es una situación muy complicada para ella como hija. Hace dos años y medio que Alejandra no tiene contacto con su mamá. Hay muchas personas alrededor de Mabel que están cooptando su intimidad. No la dejan hablar por teléfono con su hija”, aseguró la letrada y detalló: “Ella es una reconocida cardióloga radicada hace 20 años en Colombia“.

Si bien la abogada contó que el 8 de abril tenían una audiencia pautada, la misma fue suspendida por la urgencia y gravedad que suscita la pandemia por coronavirus, aunque aclaró que una vez que la Justicia vuelva a retomar actividad “se van a poder volver a hacer mediaciones virtuales dado que es un tema que va a dar mucha tela para cortar” y añadió: “Hace más de siete meses que Alejandra está en comunicación conmigo. Es una mujer que le dejó todo el manejo a su mamá, porque confiaba. La mama jamás le rindió cuentas y Alejandra tampoco se las pidió. Pero hace dos años vino a ver a su mamá y la encontró distante, la destrató, llamó a la policía cuando ingresó al local sin entender que es socia y heredera del negocio de su hermano. También descubrimos que pusieron cajas de seguridad a nombre de otros titulares. Vamos a pedir que se revoque la administración de la sucesión y que se incluya a un perito contador“

Finalmente, la letrada dejó en claro que la hermana del ex modisto solo tiene buenas intenciones con su madre, que quiere que ella sea feliz y disfrute a sus nietos, pero entiende que “alguien le está impidiendo que eso suceda”. “Sabe que su mamá está en sus cabales, pero yo no sé cuál es su capacidad hoy, con 80 años, para llevar adelante un negocio, con un juicio laboral con aportes mal hechos. Y eso es algo que ella desconocía. O sea que la están mal asesorando. Hace dos años y medio que Alejandra no puede hablar con su mamá porque tiene el teléfono de su casa transferido“. ¡Terrible!

A.A

