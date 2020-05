Beckett Cypher, el hijo de la estrella de rock ganadora de un Oscar y un Grammy Melissa Etheridge con su ex esposa la cineasta Julie Cypher, murió este miércoles, por causas relacionadas con la adicción a los opiáceos. Tenía 21 años.

La noticia fue confirmada en la cuenta de Twitter de Etheridge, así como el anuncio de que su programa Concert From Home sería cancelado. Melissa había estado dando conciertos en vivo en Facebook y ofreciendo lecciones virtuales de guitarra por sólo 10 dólares durante esta cuarentena pandémica.

“Hoy me uní a los cientos de miles de familias que han perdido a sus seres queridos por la adicción a los opiáceos”, publicó en sus redes sociales. “Mi hijo Beckett, que sólo tenía 21 años, luchó por superar su adicción y finalmente sucumbió hoy. Será extrañado por aquellos que lo amaron, su familia y amigos. Mi corazón está roto“, continuó la música y referente de la visibilidad LGTBI.

“Estoy agradecida por aquellos que han llegado con sus condolencias, siento su amor y sincero dolor. Luchamos con lo que podríamos haber hecho para salvarlo, y al final sabemos que ya ha salido del dolor. Cantaré de nuevo, pronto. Siempre me ha curado”, expresó la cantante de rock estadounidense.

Etheridge y Cypher tuvieron dos hijos juntas durante su matrimonio: una hija, Bailey, en febrero de 1997 y Beckett, en noviembre del año siguiente. Los niños nacieron de Cypher por inseminación artificial; el padre biológico se reveló más tarde era el cantante de rock David Crosby.

En un ejemplo revelador de lo mucho que ha cambiado el mundo en 20 años, Etheridge y Crosby aparecieron en el programa “60 Minutos” en 2000, para hablar de los niños y su crianza. “No creo que a mis hijos les falte nada porque no hayan tenido un padre en el hogar todos los días”, dijo la intérprete de “Like The Way I Do”.

“Lo que tienen en el hogar son dos padres cariñosos. Creo que eso los pone por delante del juego.” La familia apareció con Crosby y su esposa, Jan, en la portada de Rolling Stone ese año.

Etheridge y Cypher se separaron en el 2000, aunque inicialmente vivieron en casas contiguas para facilitar la crianza de los chicos. La cantante de “I Want to Come Over” también es madre de gemelos de 13 años, su hijo Miller Steven y su hija Johnnie Rose de su relación con la actriz Tammy Lynn Michaels.

