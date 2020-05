El conductor de Intratables (América), Fabián Doman, analizó el estado de la televisión argentina en el marco de la pandemia de enfermedad por coronavirus, y aseguró que las novelas extranjeras, conocidas como “latas”, destruyen a la industria nacional. Sin embargo, señaló que “hay falta de recursos”.

En dialogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, consultado sobre las latas en la televisión argentina, Fabián Doman consideró que “Si se busca sólo rating, se ponen novelas extranjeras, esto es más barato para el canal ​y mucho más caro para la industria porque la estás destruyendo“. Al mismo tiempo advirtió que “No se le puede imponer nada a ningún medio y canal de televisión. A mí no me gusta imponer contenidos”.

En este sentido deslizó que “No hay un solo horario para poner ficciones, no es solamente las 22 horas de Telefe. A mí no me queda claro que la gente no elija las ficciones nacionales”, indicó. Y agregó: “Lo que sobresale es la falta de recursos que se le han destinado a las ficciones. Cuando hubo recursos, y muy buenos actores, les ha ido muy bien, por ejemplo tenes la serie Monzón”.

“La gente no solo quiere ver novelas extranjeras. No siempre son infalibles, Las mil y una noches (El Trece) en repetición no funciona y Casados con Hijos (Telefe), sí. No es un problema de ficciones argentinas, es un problema de decisión”, sostuvo la figura de América. “No nos engañemos, la gente que quiere ver ficción nacional, pero que sea de calidad”, sentenció. Aunque esto no toca, por ejemplo, a Jesús, la última telenovela bíblica brasileña que desde su debut en la pantalla de Telefe ha causado furor en una audiencia que pide un respiro de la información dura y constante sobre el coronavirus.

El conductor, analizó: “El coronavirus vino a contar la crisis de audiencia que está atravesando la argentina. Todos los programas, aún los más exitosos miden la mitad de lo que medían hace cinco años. Acá viene el punto central, la televisión abierta en general frente a esta situación cómo está reaccionando”.

“El coronavirus te da el dato que hoy mide el espectáculo en televisión abierta, los noticieros están a la baja porque reparten público entre sus canales de noticias”, remarcó, para luego concluir: “Bienvenido el debate para que la televisión abierta entienda el modelo de negocio”.

