Pese a que la urgencia, gravedad e impacto del coronavirus demanda extrema atención del Sistema de Salud, en medio de la cuarentena, cabe destacar que todas las personas no son inmunes a incubar otras enfermedades. Así fue el caso de Marisa Brel, quien durante varios días no figuró por las redes sociales y finalmente explicó que la causa partía de una grave enfermedad que nada tiene que ver con la pandemia.

La periodista relató que aquella enfermedad que la aquejaba la hizo romper tres veces el aislamiento obligatorio para ir a atenderse de forma inmediata a una clínica. Sin embargo, tal como nos acostumbra el manejo de las redes sociales de ver el ‘minuto a minuto’, Brel lanzó un posteo en el que comentó al pie: “I`m back” (estoy de vuelta) y continuó en una aclaración para sus seguidores muy sincera: “Muchos me preguntaban en privado por qué no me mostraba en historias, hablando y riendo como siempre. Bueno, me pasó un camión por encima. Y me dejó devastada emocionalmente y eso, ya lo sabés, le pega al cuerpo“.

En la misma línea de su descargo, Brel hizo mención a un libro de cabecera, al cual toma de guía día a día. “Por más que nos cuidemos en nuestra vida física y emocional, el cuerpo te lo cobra cuando no descansás o si te tomás, como yo, las cosas en forma personal” , aseguró. “Practico ‘Los 4 Acuerdos’ desde el 2008. Pero el Acuerdo de ‘No tomarse nada personal’, me la sigo llevando a marzo”, bromeó al hacer mención que se deja afectar mucho las cosas.

Desde la ciencia, la psicología, la astrología, se explicó el impacto que generan en el cuerpo las emociones de carga negativa y todo lo que ello arrastra. Marisa, muy consciente de este tema mencionado, confesó: “Se me juntaron muchas broncas y ¿qué me dio?, bronquitis literal. La pasé muy mal. Tuve que ir tres veces de urgencia en estas últimas tres semanas a la Clínica de Nordelta, donde me contuvieron y atendieron de maravillas. Sobre todo cuando yo lloraba porque me ahogaba”.

Esa mención a los primeros ahogos, según relata, eran solo las advertencias de que venía lo peor. “Pasaban los días y mientras mi cuerpo estaba perfecto, con energía y buen ánimo, la tos me destrozaba. Hace unos días, temí lo peor. Me desperté ahogada y yo sentí que me moría. No respiré como por 2 minutos. Fue Dios que me abrió la garganta porque yo creía que me iba. Casi veo La Luz jajaja ( saben que yo desdramatizo todo). Ahí me dijeron que tenía bronco espasmos, ¡por primera vez en mi vida”, continuó en medio de un alarmante relato.

Pero luego de explicar el origen emocional de su broncoespasmo, continuó explicando en un descargo a corazón abierto con sus seguidores, la lista de causas que la llevaron a ese malestar. “Qué mal la pasé. Aún estoy con un poco de tos, casi sin voz, ahogándome por pequeños lapsus, pero aquí estoy renaciendo entre las cenizas. Muchos creen que mi vida es perfecta porque siempre le pongo onda positiva. Pero que en pocos días se te muera un sobrino nieto a un mes de nacer, ver y sostener a toda una familia por semejante tragedia. Llegó también el momento de los estudios de Paloma para ver si creció su tumor o no (siempre me asustó mucho hasta no tener los resultados, que aún no los tengo), la Cuarentena que a todos nos afecta emocionalmente, frustraciones y desilusiones con personas queridas”, enumeró la periodista, entre los motivos que la dejaron destruída.

En lo que respecta a su hija Paloma, recordemos, en 2018 Brel atravesó la peor tragedia que le puede ocurrir a una madre y es tener a su hijo con su vida colgada de un hilo. Sucede que a la adolescente le encontraron un tumor cerebral maligno y tuvo que ser intervenida quirúgicamente por una hidrocefalia. ¡Fuerza Marisa!

