Uno de los rubros más golpeados por la pandemia es el de los artistas. Los actores, principalmente, que trabajan en permanente contacto con el otro (colegas, directores, productores, guionistas, tira cables, maquillaje, peinado, entre otros rubros), además del público – en caso del teatro- vieron sus alas repentinamente cortadas frente a la consigna “aislamiento obligatorio”. En medio de un contexto que empuja a la televisión a reinventarse y a administrar el poco presupuesto que queda, Pol-Ka decidió cancelar la emisión de Separadas, tras retrasos en los pagos, conflictos económicos y un panorama desolador. En ese marco fue Julieta Nair Calvo quien realizó su descargo en redes.

Luego de leer que sus seguidores se lamentaban por no verlas más en televisión, la actriz se descargó a corazón abierto con su gente, la que la sigue desde siempre. “A mi también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar ( y sanar ). Ésto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando“, aseguró sobre la decisión de Adrián Suar de dejar sin efecto la única ficción nacional que estaba al aire antes de que se desate la crisis.

Sin embargo, con tono esperanzador lanzó: “Pero ya vendrán otras historias para contar y sentirnos juntos otra vez . Gracias de corazón a todos los que nos acompañaron y disfrutaron con nosotras . Para mi fue un placer construir a Inés con todo su pasado y que me hayan abierto sus corazones y contado sus historias”.

A modo de remate, Nair Calvo compartió una reflexión para los tiempos que corren: “Ahora nos queda seguir acompañándonos, entre todos , para salir adelante. Si algo nos tiene que quedar de todo esto ,es la enseñanza de ser solidario y de apoyarnos entre todos. Somos uno. La de criticar y tirar mala onda no va más, quedó en lo que tenemos que dejar ir. Los quiero, besos y gracias, porque siempre es lindo leer sus mensajes de amor”.

