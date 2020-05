En medio de su guerra sin cuartel con sus compañeras de panel, Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana (el Trece) que intentaron robarle al llegar al programa.

Ángel De Brito abrió LAM pidiéndole a Yanina Latorre que contara el hecho de inseguridad que vivió en la puerta de El Trece.

“Estaba estacionando en Lima para entrar al canal… El canal tiene dos ingresos, Lima y Cochabamba. Nosotras siempre entramos por Cochabamba, que siempre está lleno de autos pero ahora con la cuarentena es tierra de nadie y está cerrado el estacionamiento. Entonces entramos por Lima por el tema del coronavirus que te miden la temperatura y todo lo demás”, empezó relatando.

“Primero miré para atrás, pero dije que si voy para atrás, me va a engrampar y me mata”

“Al no poder dejarlo en Lima lo dejé en Cochabamba, caminé una cuadra y en la esquina me quisieron robar. Yo lo vi venir. Me salió uno de atrás en la autopista y dije que me iba a robar. No me di vuelta porque dije que si volvía para atrás era peor. Venía caminando. Tenía una mochila y barbijo“, agregó la angelita.

Luego, Yanina dijo: “Primero miré para atrás, pero dije que si voy para atrás, me va a engrampar y me mata. Doblé en Lima, se me vino al humo e hice lo que no hay que hacer: zafé, grité y corrí. Tenía como 16 años. Me robaba todo lo que tenía, hasta los maquillajes. No hay nadie en la zona. A Mariana ya le pasó a Cinthia también”, agregó.

“No me pasó nada. No le puedo echar la culpa a nadie. Al haber menos circulación, menos autos, y estar todos los negocios cerrados de la zona…. Yo tengo pánico ahora. Estamos perfectas, me duele la cabeza nomás, chicos”, cerró la angelita conmocionada por la situación que vivió minutos antes.

