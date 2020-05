Este lunes se despidió del mundo del espectáculo Jerry Stiller tras su partida. El actor y comediante estadounidense, murió a los 92 años según dio a conocer su hijo de Ben Stiller, por causas naturales. “Me entristece. Fue un gran padre y abuelo”, comenzó en un descargo el actor norteamericano para despedir a su padre.

“Fue el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero papá“, compartió la figura de La familia de mi novia. Recordemos que, Stiller desarrolló un exitoso camino como artista, principalmente en el rubro de la comedia y se desempeñó tanto en cine como en televisión, quedándo así en el archivo de los actores norteamericanos más queridos por su público.

Su esposa, Anne Meara, también lo acompañó en la actuación y se lanzó con él en 1950. Una de las ficciones que lo catapultó a la fama fue el legendario programa Seinfeld, en el que interpretó a Frank Constanza, un personaje histérico y nervioso; así como también se lució junto a su hijo en la histórica película Zoolander.

Es oriundo de Brooklyn y su historia con el teatro y el arte dramático comenzó luego de la impactante experiencia de participar en la Segunda Guerra Mundial. La captura del Pelham 1-2-3, Hairspray, Murder She Wrote, Law and Order y The Ed Sullivan Show fueron algunos de los títulos que vieron desplegar su talento multifacético. ¡Que en paz descanse!

A.A

