Semana tras semana, Juana Viale demuestra que es la heredera natural de su abuela, la reina madre de la televisión, Mirtha Legrand. Con su impronta y humor, está haciendo propios los emblemáticos programas de “La Chiqui” y dándoles un renovador aire. Lo dejó en claro este domingo, cuando parodió uno de los escándalos más icónicos de la pantalla chica: Mirtha versus Silvana Suárez.

Este domingo, Juana recibió en su mesa a Marcelo Polino, Valentina Bassi, el Dr. Jorge Dotto, Gabriel “Puma” Goity y Lucía Galán a través de Skype.

En el arranque del programa, luego de charlar con Jimena Monteverde sobre lo que comida que serviría en la mesa, y cruzar algunas palabras con Polino, Juana directo hacia el Puma Goity para romper el hielo. “¿Vos fuiste mozo?”, preguntó la conductora interina. “Se”, respondió el actor bromeando, causando la risa instantánea de Juana. “Muy buen mozo”, agregó.

“Pero, ¿de memoria o de anotar el pedido en… (el anotador)?, indagó. Entonces El Puma entrecerró los ojos, se acercó y mirándola fijo le dijo: “¿Cómo?”. “¿Qué es eso? Te estoy faltando el respeto con la pregunta”, lanzó rápidamente la actriz.

“Buenas tardes”, dijo Goity mientras amagaba con levantarse de la mesa para irse del piso. Rápida de reflejos, y con el recuerdo intacto, Juana le tiró: “No te necesito, Puma Goity”, dijo haciendo un paralelismo con aquel hecho histórico de agosto de 1999, cuando la ex Miss Mundo Silvana Suárez fue invitada al programa de Mirtha Legrand y, tras una discusión con la conductora, se levantó y se fue.

Aquel momento se transformó en uno de los más recordados de la televisión argentina. La ex Miss Mundo estaba en medio de un conflictivo divorcio de empresario Julio Ramos. Mirtha le consultó sobre su matrimonio, pero Suárez se negó rotundamente a hablar sobre eso. Luego, tras la vuelta de un corte, la conductora y Suárez continuaban discutiendo.

“Vos me decís que no tengo que ventilar mi vida privada. Entonces, ¿para qué me invitás?”, le dijo Suárez. “Al público le interesa saber”, respondió la diva. “Pero vos usufructuás el consejo que me estás dando”, dijo más enojada la ex Miss Mundo. “Perdoname, si yo te invito, vos estás en todo tu derecho de decir no”, siguió Mirtha.

El punto de ebullición llegó a un punto en el que la ex modelo no toleró la tensa situación, acusó a la diva de usarla, pidió disculpas y se levantó. “Yo no te uso”, retrucó La Chiqui. Y siguió: “Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión”, le lanzó Legrand a Silvana, que ya estaba de pie. “¡Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez! ¡No te necesito!”. “¡Hoy sí!”, lanzó la invitada y se fue.

En 2011, habiendo pasado bastante agua bajo del puente, Silvana Suárez dijo que estaba dispuesta a dejar atrás viejos rencores y aseguró que volvería a sentarse a la mesa de Mirtha Legrand.

La cordobesa señaló que sentía admiración por la Chiqui. “Se puede criticar a una persona pero hay algo que no se puede dejar de ver que es la tenacidad de esta mujer, que a la edad que tiene está bellísima, y que tiene ganas de estar en televisión y de recibir gente con todas sus virtudes y sus defectos”, dijo en una entrevista con Pablo Czentorycky en City Center Rosario en ese momento.

L.M

