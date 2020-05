El 2020 fue un año de “revelaciones” para el Pocho Lavezzi . Comenzó con unas vacaciones a las Islas St Barths (San Bartolomé) en el Caribe en la que quedo varado por la cuarentena y le vino de maravilla, dado que pudo conocerse más con Natalia Borges, modelo, actriz y ex de un íntimo amigo, de la que se enganchó en medio de la pandemia y luego confirmó su noviazgo. Pero en la lista de novedades relacionadas a la ex figura de la Selección argentina, se sumó una inesperada confesión de Jorgelina Aruzzi que lo relacionó con Griselda Siciliani.

El dicho popular y la experiencia cotidiana reafirma la idea de que “la mentira tiene patas cortas”, que “quien calla, otorga” y que un secreto deja de serlo cuando sale de vos mismo hacia otro, dado que luego no podés controlar el curso del mismo. A un año de la pregunta de Ángel de Brito en Showmatch que incomodó a la ex pareja de Adrián Suar, se reflotó un rumor que le daría la derecha al capitán de las “angelitas”.

Sucede que en 2019, el conductor de LAM le consultó en vivo a la actriz , que había debutado en el primer programa con música disco en la pista del Súper Bailando, si era verdad el rumor de que había tenido un romance con Lavezzi, dado que la ex del futbolista “estaba convencida de eso”. Por entonces, la morocha respondió segura: “¿Qué? no. No es cierto”, pero luego de un vivo con su amiga Jorgelina Aruzzi, en pleno contexto de pandemia y cuarentena, salieron los trapitos al sol. La morocha caracterizada como “Jacky Guzman“, un personaje ficticio que creó para hacer reir a sus seguidores en medio del aislamiento, mandó al frente a la bailarina de forma inconsciente.

En la charla para Instagram live que presenciaron miles de seguidores de ambas, la ex Cris Morena aseguró: “Qué feo lo que te hizo Ángel… a ese muchacho no le importaba si bailabas bien o mal, él quería saber con quién habías estado” . “El primer programa me tiró una pregunta fuerte. ¡Es verdad! Pero yo me imaginaba que podían preguntar algo así… igual logró sorprenderme“, le respondió al instante Griselda, sin imaginarse la puerta de su colega que abriría la polémica. “Sí, te sorprendió porque esa información no la tenía mucha gente”, remató directa, aunque de forma no voluntaria, dejando así a Siciliani muy incómoda; a tal punto, que su primer reacción fue hacerse la desentendida y luego no controló la risa, dando a entender que es cierto y que ¡estuvieron juntos!

¿Moraleja? en tiempos donde todos los vínculos y la comunicación se trasladaron a las redes sociales y al plano digital, principalmente a los vivos de instagram, recuerden el detalle de que miles de personas los ven, aunque el espacio de una sensación de privacidad. Incluso, esto mismo le sucedió a Lali con una confesión sobre la cantante Amaia Montero que le valió de un escándalo internacional y al Tucu López con la exhibición involuntaria de su miembro, entre otros casos. ¡Que caos!

