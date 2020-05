Al igual que Luis Fonsi, Candelaria Tinelli no se da por vencida, y luego de su fallida renovación, la empresaria fue por más y volvió a sorprender con un nuevo look al que ella llamó “Chizito”.

Este fin de semana Cande Tinelli quiso teñirse el pelo de rubio; sin embargo, los cálculos fallaron y el resultado no fue el esperado ya que quedó con el pelo en varios tonos de rubio, y hasta algún que otro mechón cerca del naranja. “Tusam siempre nos dijo: ‘Puede fallar, no lo hagan en sus casas’. Yo lo ignoré. Perdón Tusi por no escucharte, perdón”, escribió en su posteo

Pero en su afán de innovar en medio de la cuarentena que obliga a todos al aislamiento social y preventivo, y que incluye a los estilistas y peluqueros, Lelé dejó atrás ese extraño rubio -que duró dos días en su cabellera- y ya compartió con sus seguidores su nueva apuesta.

“Chizito. Esto es un peligro“, escribió la hija de Marcelo Tinelli junto a una imagen que muestra su nuevo look mientras comía una pera -cuya cáscara era una mezcla entre su antiguo y actual color- de manera sugestiva.

Pero la intérprete de “5am”, compartió otra imagen con el fondo de un paquete de Cheetos Crunchy Flamin’ Hot Cheese, dando cuenta de que su nuevo aspecto es una mezcla entre fuego y picante.

Días atrás, Cande también reveló que incursionaba en la venta de máscaras y dildos -de vidrio templado son ideales para los amantes del buen diseño– para sorprender a sus clientes y seguidores con su costado más hot a través de su marca Madness.

“Sorteo de bienvenida perras. Ahora en nuestra sección Madness en casa, vendemos muchas cositas para pasarla bien en casa, como este consolador a lo sailor moon. Ganate esta hermosura“, dijo y continuó con las indicaciones paso a paso para ser beneficiario/a del sorteo para pasar lo que resta la cuarentena con alto voltaje.

Recordemos, además, que la empresaria había compartido una serie de videos en la que expresó su preocupación por el deterioro de su aspecto físico, revelando su necesidad urgente de ir al dentista, a la manicura, y que también estaba padeciendo tener muchos granos en la cara.

L.M

