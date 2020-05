El productor Enrique Estevanez habló luego de los múltiples reclamos de los actores para que los canales repitan ficciones nacionales con el fin de recibir la remuneración que implica las repeticiones, teniendo en cuenta que el sector está frenado a causa de la crisis que provocó el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país debido a la pandemia, y cuestionó que “el actor argentino para una novela termina siendo carísimo”.

La industria audiovisual, entre ellas la producción de ficción nacional, se encuentra hace algunos años en una situación crítica que se vio profundizada con la implementación de la cuarentena obligatoria a causa de la pandemia de COVID-19. A raíz de esto surgió el reclamo de los actores para que se repitan y se produzcan ficciones nacionales, con el objetivo de que se “inyecte” algo de actividad a un sector completamente parado.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Quique Estevanez, interpeló a la asociación sindical, profesional y mutual de la Argentina que reúne a los actores de todo el país al señalar que “si la Asociación Argentina de Actores no se aggiorna, la industria se va a caer, es muy bueno que defiendan sus derechos pero deben cambiar para poder trabajar, el actor para la novela argentina termina siendo carísimo”.

“Si la Asociación Argentina de Actores no se aggiorna, la industria se va a caer”

En este sentido analizó el fenómeno del éxito de las latas extranjeras en las grillas televisivas nacionales: “Lo que pasó en Argentina es que no estamos produciendo. Estamos a la misma altura que cualquier otro país porque tenemos los autores, los actores, los productores. Pero está deprimida la industria de la producción argentina, está muy parada. Y lo que habría que ajustar es actores a la producción que hoy se necesita”, consideró durante el ciclo radial Por si las moscas.

“Yo creo que el convenio colectivo de trabajo del año ‘79 es viejo, eso se tiene que modificar. Que los actores solo pueden trabajar seis horas porque es insalubre es una equivocación. Un actor por lo general en una novela trabaja en un rango de diez horas en las cuales puede ser que no esté grabando. Solo está a disposición. Ahora, vos me decís que un actor gana en función a eso, si. Es así, hay gente que trabaja por mucho menos de lo que trabaja un actor. Yo creo que es una locura, es uno de los grandes problemas que tenemos para producir”, argumentó el productor.

Asimismo, cuestionó que “¿Cuántos actores tienen trabajo en una novela? Cientos. Por eso tendría que haber mucha más producción. Desde los extras, los de reparto, trabajan un montón. El galán tiene una vida útil, es cierto. Pero si no se ve lo global nos quedamos a medio camino. En cuatro novelas que se producían además de contratar muchísimas personas, se exportaba el producto, se movía mucho la industria, hay mucha mezquindad hoy”, señaló en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

“Aunque el actor quiera trabajar más de seis horas no se puede, porque hay un inspector en todas las grabaciones. No digo que la culpa la tenga Alejandra Darín. Hay comisiones, hay mucha gente metida. Hay que pensar por qué no hay tanto trabajo. El actor termina siendo muy caro en una novela… Todos los rubros tendrían que poner un poco de voluntad para que volvamos a producir. Hace un tiempo un actor solo por decir una frase te salía más de mil pesos. Son carísimos. A eso súmale todo lo demás”, insistió.

Consultado sobre las repeticiones, dijo: “A mí hoy me gustaría regalarle a la TV Pública una novela para que todos puedan volver a verla, en vez de tenerla tirada en un cajón. Se las doy para que hagan lo que quieran pero de repetición tienen que pagar fortunas. Es carísimo repetir un programa. Cuando una lata turca sale mucho menos”, reflexionó, teniendo en cuenta a Jesús, la nueva telenovela bíblica brasileña que arrasa desde su estreno, días atrás.

Por último, analizó que “los canales ponen mucho talk show o paneles porque no les dan los costos. Cualquier canal recibiría con gusto las tiras, pero no las pueden costear”. Antes de cerrar, aclaró que “Si yo tengo que hablar de Alejandra Darín al frente de Actores hay cosas que hay que sacarse el sombrero. Si no quiere que trabajen ahora, me saco el sombrero en este momento en que hay que extremar cuidados. Ningún responsable de actores puede decir hoy que hay que trabajar porque es un enorme riesgo, porque hay contacto, porque están cara a cara, todo es perjudicial para la salud, primero la salud”, concluyó Estevanez.

L.M

Galería de imágenes