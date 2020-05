En medio de su escandalosa pelea con Facundo Ambrosioni, tras su violenta separación, Morena Rial escribió un profundo y furioso texto dedicado a su hijo Francesco, donde deja en claro que las cosas con el padre de su hijo no están para nada bien.

“El 27 de marzo de 2019 nacías vos, mi amor, el hombrecito al que voy a amar para toda la vida, mi bebé malcriado. Siempre digo que me salvaste la vida, porque así lo creo” , arrancó expresando Morena, la hija mayor de Jorge Rial, junto a una serie de fotos de su hijo que realizaron en el marco de su primer cumpleaños.

“Voy a defender lo que es tuyo, y cuidarte de la mierda del mundo”

Y continuó: “Quiero que sepas que siempre, pero siempre voy a estar para vos y voy a hacer todo lo que sea necesario para tu felicidad. Sé que pasamos mil momentos difíciles y se van a venir miles de momentos más, pero siempre juntos de la mano, voy a defender lo que es tuyo, y cuidarte de la mierda del mundo”, sentenció la mujer de 21 años que se autodefine como “luchadora de la vida”.

“Verte reír, crecer y jugar es lo mejor que me puede pasar, gracias a Dios puedo hacerlo todos los días, y demostrarte que el amor que te tengo es único. Dejé y volvería a dejar todo pensando en nosotros dos y el futuro hermoso que tenemos por delante. Te voy a cuidar siempre mi vida, mamá siempre va a estar y te amo incondicionalmente, Fran”, cerró More Rial el posteo que ya tiene más de 22 mil “corazones”.

La publicación, que fue compartida en su cuenta de Instagram, recibió el apoyo del conductor de Intrusos, quien intenta mantenerse a un costado de la situación entre su hija y su ahora ex yerno.

Desde que se separaron con Ambrosioni, quien dejó la casa que compartían en de barrio de Devoto, no faltaron los cruces ni posteos irónicos entre Morena y el futbolista cordobés, dejando en claro que las cosas entre ellos las resolverán sus abogados, pues no pueden dialogar con tranquilidad sin tirarse a matar.

En pocos días, en una tormenta de emociones, More se puso hot, más tarde aseguró que el padre de su hijo le fue infiel otra vez y que tenía pruebas, luego se mostró angustiada, con los ojos vidriosos, en la madrugada, borró todas las fotos con su ex y puso su cuenta en privado; lo mismo que él.

En una transmisión en vivo que realizó, More sentenció sobre Ambrosioni que “Se hace el que le importa el hijo y no le importa”, y reclamó con ironía la cuota alimentaria de 3 mil pesos que el cordobés dijo que le pasaría al niño de un año. “Con tres mil no sé qué le compro…”, dijo en ese momento.

La mediática también le contó a sus seguidores en otro live que le revisó el celular (a Facundo) cuando estaba borracho y descubrió mensajes que le enviaba a una mujer a la que invitaba a hacer “una fiestita”. Cuando fue consultada por sus seguidores sobre cómo logró acceder a la clave para ingresar al celular, respondió: “Yo se la descubrí una vez que fuimos a un cajero y el pelotudo puso la misma en el cajero que en el celular“, confesó triunfadora.

En otros vivos, More lo ha tratado de “groncho” y hasta sus propios seguidores le han hecho saber que se escuchan los vivos que realiza Facundo mientras ella hace los propios, dejando en evidencia que lo espía. Por su parte, la hija del Intruso ha contado que “las mujeres de los amigos” de Ambrosioni entran a ver sus transmisiones.

Por el momento, la bandera de la paz no parece asomar entre ellos, situación que deberán enfrentar por el bien del hijo en común que tienen.

L.M

