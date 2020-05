Luli Fernández volvió a la televisión como invitada de PH: Podemos Hablar tras su inesperada salida del programa de Alejandro Fantino en América, y en diálogo con Andy Kusnetzoff, finalmente reveló los motivos por los que decidió irse y por qué no se sentía cómoda trabajando allí.

“Hasta la semana pasada estuve trabajando en Fantino a la tarde, que es un programa que armamos con Jotax y del que fui parte porque era parte de Incorrectas. Con todo esto que puso de patas al mundo se armó ese proyecto, y el miércoles pasado me hice a un costado y fue una hermosa experiencia”, comenzó a explicar la panelista al ser indagada por el conductor de Telefe sobre su actualidad laboral y haciendo alusión al abrupto final del envío de Moria Casán por la pandemia de coronavirus.

Cuando el exintegrante de Caiga quien caiga le consultó sobre la razón de su decisión, la morocha reveló que no estaba conforme con las modificaciones que hizo el periodista y relator de fútbol en su ciclo y la función que ella cumplía en este. “Como todo proyecto que se arma así, en tan poco tiempo, se encaró de una manera y estructuralmente se me convocó para un rol, y bueno, después por decisiones de Alejandro, quien comanda el programa, se fueron cambiando los roles de cada uno, y me parece súper válido. Pero del mismo modo que Damián Di Pace hacía la parte de economía y también dio un paso al costado, a mí, que quedaba relegada, me quedaba solo la parte de los tuits y todas estas cosas, que no tiene nada de malo, pero que era distinto a lo que me habían convocado inicialmente para hacer. Me parecía, bueno, no, no me parecía, no era lo que quería hacer ni era para lo que me habían llamado”, indicó la modelo que días atrás vivió un horrible momento en su casa cuando ingresaron ladrones a robarle y la amenazaron con secuestrar a su hijo, Indalecio Cúneo Libarona.

“Cambia, la tele es así, pero bueno, no dudo que algo nuevo surgirá”, concluyó Luli esperanzada, mientras que Andy bromeó diciendo que otros de sus invitados, Luis Novaresio, “le robó el programa de la noche” a Fantino, debido a que ahora él es el conductor de Animales Sueltos.

L.L.

Galería de imágenes