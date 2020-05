Durante un vivo en Instagram que hizo con Santiago Talledo, Florencia Torrente recordó la sensación que le generó enterarse por los medios de que su ex pareja, Joaquín Vitola, había empezado una relación con su ahora ex amiga Calu Rivero, conocida en el último tiempo como Dignity.

En agosto de 2019, Flor Torrente visitó S.T.O (América) y reveló que se enteró por terceros que Calu Rivero, quien era su amiga, salía con Joaquín Vitola, líder de la banda Indios, con quien mantuvo una relación por tres años. “No me enteré por él ni por ella. Ya no era mi novio cuando empezaron a salir. Me mandaron una foto de ellos chapando en la playa”, contó la actriz. “Era amiga. A partir de esto, menos. No cenamos los cuatro pero éramos amigas. Fuimos muy amigas en un momento. Igual, sororidad ¿no?”, dijo en ese momento la hija de Araceli González.

“Te puede pasar cualquier cosa en la vida, el tema es el respeto y el cuidado del post. Yo no juzgo que alguien se enamore de otra persona que puede ser tu amigo, conocido o lo que sea, el tema es cómo te manejás en la vida”, cerró ante la consulta del panel del programa.

Ahora, en medio de una transmisión que hizo con el ex Patito Feo (El Trece) Santi Talledo, la ex participante del Súper Bailando 2019 recordó ese momento y hasta le tiró un palazo a Dignity.

Cuando el tema fue tocado por los usuarios que presenciaban el live, la actriz dejó en claro que aquello ya no tenía lugar en su vida: “No quiero entrar en esa, no quiero dar mucho detalle. No es que me cagó el novio, arranca mucho antes, a mí nadie me cagó nada”, sentenció mientras disfrutaba de un tinto en la paz de la casa de su madre, donde se encuentra cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En medio de la conversación, Talledo, quien se ha convertido en un furor en Instagram, compartió un dato bizarro con Calu, con quien trabajó en el pasado. Mientras Flor hablaba, Santi se levantó y volvió a plano con ¡un cuadro de Dignity con su perra!

“¿Por qué tenés un cuadro de Dignity en tu casa?”, le preguntó Florencia estallada de risa. Entonces Santi le explicó: “El pibe que me hace los cuadros es amigo de una fotógrafa que hizo una producción con Calu, y le regaló este cuadro. Yo trabajé con ella y tenía buena onda. El pibe me dijo ‘che, tengo este cuadro de Calu y ella nunca más me contestó. No lo quiero tener más acá. ¿Te lo puedo dar a vos para que cuando la veas se lo des?’. Cuestión que nunca me la crucé. Le mandé un mensaje y Calu nunca me contestó… ¿Sabés como te lo permuto?”, dijo el actor.

Rápida de reflejos, Torrente lanzó picante: “Hacelo asado”.

Recordemos que Dignity y Vitola, hermano de Sofía, pareja de Mike Amigorena y madre de su hija Miel, volvieron a ser noticia en enero de este año luego de haber sido vistos muy acaramelados en en una playa de Laguna Escondida, en José Ignacio, Uruguay, confirmando un nuevo acercamiento luego de un breve distanciamiento. “Con Joaquin tuvimos un vínculo muy libre, honesto y muy creativo, donde nos permitimos crecer. Pero ahora cada uno está en pareja consigo mismo”, le había dicho en diciembre Calu a la revista ¡Hola!.

L.M

Galería de imágenes