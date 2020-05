El viernes pasado Yanina Latorre y Andrea Taboada se reclamaron en vivo todas las diferencias que tienen, y terminaron en medio de una fuerte discusión con llanto en el medio. Luego, a pedido de Ángel de Brito, Karina Iavícoli, Mariana Brey y la misma locutora que hizo famoso “LAAAAM” hicieron un descargo sobre la tensa situación y revelaron el trasfondo de la pelea.

“A mi familia le duele esto de Taboada porque ella era mi amiga. Venía a mi casa, comíamos. Es amiga de Diego, es amiga de Lola, así que a toda mi familia le llama la atención el maltrato sistemático que recibo, eso fue lo que me angustió. Cuando hablo, me interrumpe y me hace burla”, le dijo Yanina a Lizardo Ponce en una de sus populares transmisiones en vivo, asegurando también que no le interesan las discusiones con Iavícoli, con quien se ha cruzado en más de una ocasión.

Taboada, por su parte, negó cualquier ataque, pero sí confirmó que hoy en día esa amistad que tenía con Yanina, ya no es tal, pero no quiso profundizar sobre el tema. “No podés reconocer sus errores. No podés ni siquiera pedir disculpas. Vos te mandaste una cagada conmigo. Yo te dije que estaba triste por esa cagada y no lo podés reconocer“, disparó en el video que compartió el conductor de LAM en su cuenta de Instagram.

Por su lado, Karina indicó que ella no tiene problemas personales con nadie, aunque señaló que Yanina está “perdiendo el sentido del humor”. Además, opinó que Yanina y Andrea deberían juntarse a tomar un café y a limar asperezas en nombre de esa amistad que supieron tener.

Brey se mostró sorprendida al verse involucrada por Latorre en el conflicto y aseguró que le llamó la atención escuchar que la rubia dejó de “tener onda con ella”.

Pero el tema no quedó ahí, pues faltaban las declaraciones del resto de las “angelitas”. A pedido de De Brito, Cinthia Fernández, Maite Peñoñori, Lourdes Sánchez y Majo Martino se metieron en el conflicto y fijaron su posición tras el cruce de sus compañeras con Yanina Latorre.

“Yanina no necesita que nadie la defienda, pero sí coincido con Beto Casella en que quedó desbalanceada (la situación)… Yanina ha tenido enfrentamientos con todas. La pelea que me intriga es la que tiene con Taboada. Eran muy amigas”, expresó Maite, la periodista todo terreno del ciclo.

Cinthia, arrancó pegándole a los ciclos que hablaban de las “angelitas” pero que también tienen sus conflictos internos, como Nosotros a la Mañana, el programa que los antecede. “Lo que nos pasa en vivo es lo único que nos pasa. Por ejemplo, en el de Nicole todos se matan, se odian, le hacen bullying pero nadie se lo dice en la cara”, dijo la morocha. Luego, continuó dirigiéndose directamente a Iavícoli, a quien le exigió que le pida disculpas, “A Majo y a Lourdes también les tira palos todo el tiempo. No sé si es la gente jovencita… tiene una rabia. Te lo tira como comentario por abajo. Yo no soy rápida. Karina tiene comentarios machistas, debería aggionarse o tirar la chancleta… Quizás se descontractura teniendo relaciones, un amante“, subrayó.

A su turno, Lourdes pidió que prendieron un palo santo para mejorar la energía del piso de LAM porque “hay un bando loquito”, señalando a Karina, Andrea y Mariana como las culpables, y defendiendo a Yanina. “Yanina, para mi y hasta para el mismo Ángel es la número uno, dentro del panel, la que más genera. Hay que admitir cuando alguien es groso y hay que ubicarse cada uno en su palmera. Hay ataques que no entiendo”.

Por último, Majo Martino fue la más dura de todas, cuestionó que “esta explosión” sucediera cuando el resto de las panelistas no están, y pidió que “todas se saquen las caretas con lo que sienten, porque las veo diciendo yo no, yo no tengo nada en contra tuyo, me parece que están siendo bastante falsas”, arrancó su descargo. “Un poco como que Yani venía siendo la enemiga de las que quedaron, y aprovecharon ahora que está bastante sola, como que el enemigo está más débil, para atacarla, y están atacando todas a un mismo punto. Sobre todo Andre y Karina, que las veo como muy jocosas. Antes no eran tan así, pero bueno, las están levantando de los portales y todo eso entonces les sube un poquito la alegría a cada una, viste que Kari dijo que la estaba pasando bomba”, analizó la panelista puntualizando sobre Iavícoli y Taboada.

“A mí lo que me preocupa más de todo eso… Sobre todo que estamos ante un momento bastante bisagra con el tema del machismo, tratando de erradicarlo, en un medio que es ciento por ciento machista. Entiendo que tal vez son generaciones diferentes la de ellas y la mía, a nuestros padres los han criado de una manera sumamente reprimida. Pidió disculpas por lo que dijo si eso me ofendió, pero después, cuando Yanina le vuelve a sacar el tema dice que yo entendí mal la pregunta”, produndizó Martino.

“Yo no soy tonta, no entendí mal la pregunta, entendí perfectamente el comentario que me hizo. Me olvidaba Angelito, ¿por qué no contratas a Malena Pichot para que la instruya un poquito antes de salir al aire no?“, cerró la panelista con ironía.

L.M

